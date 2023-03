Attualita 323

Il Capitano della Real Maestranza Giuseppe Mangione ricevuto dal Prefetto

La cerimonia si è tenuta questa mattina in Prefettura alla presenza delle annuali cariche della Real Maestranza

Redazione

22 Marzo 2023 15:21 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/il-capitano-della-real-maestranza-giuseppe-mangione-ricevuto-dal-prefetto Copia Link Condividi Notizia

In prossimità delle manifestazioni pasquali, si è svolta nella mattinata odierna, presso la Prefettura, la tradizionale cerimonia di presentazione del nuovo capitano e delle annuali cariche capitanali della Real Maestranza al Prefetto Chiara Armenia. Nella circostanza il Prefetto, nel formulare i migliori auguri al nuovo capitano, ha esteso a tutti i presenti i più sinceri complimenti per l’impegno sociale prestato in diversi ambiti a servizio della comunità e ha manifestato grande apprezzamento per la passione con cui i membri della Real Maestranza contribuiscono a promuovere la tradizione dei Riti della Settimana Santa nissena, ormai conosciuta a livello internazionale, così favorendo la positiva crescita del turismo nella Città di Caltanissetta.

Nel corso dell’incontro i presenti hanno omaggiato il Prefetto di una targa e di due libri riguardanti, rispettivamente, la storia della Real Maestranza – scritto dal Cavaliere Carmelo Martorana – e la storia delle chiese di Caltanissetta – scritto da Gioacchino Ricotta, entrambi membri della Real Maestranza. In chiusura, i presenti, nel formulare al Prefetto il formale invito alla cerimonia della consegna delle Chiavi della città, hanno rivolto un sentito ringraziamento al Prefetto per il sostegno offerto e per il lavoro svolto in questo territorio provinciale.



In prossimità delle manifestazioni pasquali, si è svolta nella mattinata odierna, presso la Prefettura, la tradizionale cerimonia di presentazione del nuovo capitano e delle annuali cariche capitanali della Real Maestranza al Prefetto Chiara Armenia. Nella circostanza il Prefetto, nel formulare i migliori auguri al nuovo capitano, ha esteso a tutti i presenti i più sinceri complimenti per l'impegno sociale prestato in diversi ambiti a servizio della comunità e ha manifestato grande apprezzamento per la passione con cui i membri della Real Maestranza contribuiscono a promuovere la tradizione dei Riti della Settimana Santa nissena, ormai conosciuta a livello internazionale, così favorendo la positiva crescita del turismo nella Città di Caltanissetta. Nel corso dell'incontro i presenti hanno omaggiato il Prefetto di una targa e di due libri riguardanti, rispettivamente, la storia della Real Maestranza - scritto dal Cavaliere Carmelo Martorana - e la storia delle chiese di Caltanissetta - scritto da Gioacchino Ricotta, entrambi membri della Real Maestranza. In chiusura, i presenti, nel formulare al Prefetto il formale invito alla cerimonia della consegna delle Chiavi della città, hanno rivolto un sentito ringraziamento al Prefetto per il sostegno offerto e per il lavoro svolto in questo territorio provinciale.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare