Il cantautore Francesco D'Aleo replica a Caltanissetta Protagonista: "Ci sono miliardi di modi per mostrare il vostro impegno. Perché parlate di me?"

Tutto è partito da un augurio del sindaco al cantautore nisseno, cui è seguito un comunicato stampa di Caltanissetta Protagonista e infine la replica del cantautore suo malgrado tirato in ballo in un attacco politico

Rita Cinardi

15 Aprile 2021 09:27

Il cantautore nisseno Francesco D'Aleo replica al gruppo Caltanissetta Protagonista. Partiamo dall'inizio. Il sindaco Roberto Gambino durante la diretta facebook di ieri, dopo aver dato i dati sui contagi e parlato della possibilità che la città potesse rimanere in zona rossa, aveva concluso il suo intervento con una notizia più leggera: "Il nostro Francesco D'Aleo sarà ospite da Pio e Amedeo su Canale 5, gli faccio un in bocca al lupo per il suo debutto televisivo. E' un ragazzo che si è fatto da solo e per noi è importante che le persone che vanno avanti da sole poi riescano ad avere successo con le loro creazioni artistiche".

A stretto giro di posta il comunicato stampa del gruppo Caltanissetta Protagonista che giudicava queste esternazioni su D'Aleo fuori luogo. "Ci dica, aveva davvero bisogno, nella sua ultima esternazione subito dopo la comunicazione di dati esiziali - si leggeva nella nota - dopo aver prorogato ancora per altri giorni le chiusure di tante e tante saracinesche, di ricordarci che Francesco D’Aleo sarebbe stato in trasmissione con Pio e Amedeo? Ma davvero? Sindaco, ma non si rende conto di quanto tutto ciò sia imbarazzante? La smetta, si organizzi prima di esternare i suoi pensieri, si faccia uno schemino mentale, ripassi e magari registri il video, si riascolti invece che andare in diretta e mortificare le nostre intelligenze e ce lo lasci dire ...la nostra città. Ma davvero Caltanissetta merita tutto questo?"

Ed ecco dunque la replica del cantautore nisseno suo malgrado al centro di un attacco politico al sindaco: "Credo che la nostra città - ha scritto D'Aleo sulla sua pagina Facebook - abbia bisogno di ben altro piuttosto di una lettera anonima a seguonews !! Carissimo gruppo consiliare di Caltanissetta Protagonista! Ringrazio il sindaco del pensiero e mi dispiace per i miei concittadini che stanno attraversando un periodo non felicissimo !! Ma carissimo gruppo consiliare ci sono miliardi di modi per adoperare il vostro impiego !! Ovviamente pagati !! E non credo che i cittadini sono felici che con tutte le cose gravi che ci sono da risolvere avete il tempo di fare lettere lunghissime anonime. Non associate sempre il mio nome ai problemi che la nostra città e il mondo intero sta sfortunatamente attraversando!! Eppure non piove - ironizza il cantautore - potevo darvi ragione se pioveva. Un #nisseno qualunque!!"



