Il candidato alla presidenza della Regione Cateno De Luca a Caltanissetta: "Qui pronti a presentare una lista"

"Uomini e donne capaci di rappresentare le enormi potenzialità di questa provincia che fino ad oggi ha espresso politici non all'altezza"

Redazione

Da Catania ad Enna per approdare oggi a Caltanissetta, l’ultima tappa del primo week end di Sicilia Vera. “Siamo qui, ha esordito il candidato alla presidenza della Regione Siciliana Cateno De Luca, alla luce del sole. I nostri week end rappresentano l’occasione per illustrare il progetto di Sicilia Vera e promuovere la campagna di tesseramento al nostro movimento. A Caltanissetta, ha spiegato De Luca, puntiamo sulla presentazione di una lista di volti nuovi, di uomini e donne capaci di rappresentare le enormi potenzialità di questa provincia che fino ad oggi ha espresso politici non all'altezza dell’importanza di questo territorio, per non dire che si sono preoccupati solo dei loro interessi e delle loro carriere. Il ragionamento, prosegue De Luca, è molto semplice. Vogliamo costruire una classe dirigente rinnovata. Ovviamente sul tavolo ci sono solo i nostri progetti e le nostre idee. Ecco perché il nostro slogan “alla luce del sole”, perché non siamo disposti a scendere a patti con nessuno. Abbiamo un solo obiettivo: liberare la Sicilia dalla banda bassotti e lo faremo grazie al vostro sostegno.”

Il tour riprenderà il prossimo fine settimana con le conferenze stampa in programma venerdì 25 marzo a Siracusa ore 9:30 presso il Viola Espresso Bar Corso Giacomo Matteotti e sabato 26 marzo a Ragusa ore 9:30 al Caffè Italia Piazza S. Giovanni.

Gli altri appuntamenti in programma:

Martedì 29 marzo Agrigento ore 9:30 Caffè Concordia - Saito Piazza Luigi Pirandello

Mercoledì 30 marzo Trapani ore 9:30 Il Cappellaio Matto Coffee And Drink Corso Vittorio Emanuele

Giovedì 31 marzo Palermo ore 9:30 Piazza Indipendenza

A conclusione dei weekend di Sicilia Vera sono già programmati due grandi eventi durante i quali verranno ufficializzate le candidature all’Ars. L’appuntamento è sabato 9 aprile alle ore 10:00 presso le Ciminiere di Catania e sabato 30 aprile alle ore 10:00 presso il teatro Golden di Palermo.



