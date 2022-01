Cronaca 16269

Il cadavere trovato su Monte Pellegrino è quello di Andrea Capobianco, il 34enne scomparso da Caltanissetta

Ieri sera il tragico ritrovamento del suo corpo senza vita vicino al santuario di Santa Rosalia

Redazione

Anche l'ultima speranza di trovare ancora vivo Andrea Capobianco si è spenta ieri sera, quando su Monte Pellegrino, a Palermo è stato trovato il corpo senza vita di un uomo. Andrea era partito da Caltanissetta alla volta di Palermo e di lui si erano perse le tracce. Le ricerche erano iniziate dopo l'appello del fratello il quale attraverso i social aveva diffuso la foto di Andrea. Ieri sera il tragico ritrovamento del suo corpo senza vita vicino al santuario di Santa Rosalia. Disposta l'autopsia per chiarire le cause della morte. Ora dopo ora le speranze si sono affievolite sino a quando il suo corpo, recuperato in una scarpata vicino al santuario, non è stato portato in obitorio dove poi è stato riconosciuto fra le lacrime dai familiari. Le ricerche dunque si sono concluse nel peggiore dei modi. Martedì era uscito da casa intorno alle 9.45 e poco dopo si erano perse le sue tracce. Dai controlli sul telefonino del giovane l'ultima cella era stata agganciata nella zona di Sferracavallo. Le ricerche sono scattate in mare e nella zona. Poi è stato contattato un tassista che ha ricordato di avere accompagnato un giovane nella zona di Monte Pellegrino. Così sono stati attivati gli uomini del soccorso alpino.



