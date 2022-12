Attualita 293

Il brano "Bloody Mary" di Lady Gaga esplode nelle classifiche dopo il "ballo di Mercoledì"

Alcuni utenti hanno associato il brano a delle clip tratte dalla popolare serie Netflix, 'Mercoledì'. Il brano ha così goduto di un’inaspettata popolarità

Redazione

È letteralmente esploso in tutte le classifiche digitali, in tutti i social e sulla piattaforma di TikTok il brano di Lady Gaga, 'Bloody Mary'. La canzone, inizialmente pubblicata nel 2011 all’interno dell’iconico album 'Born This Way' della superstar americana, sarà disponibile a grande richiesta in tutte le radio italiane a partire dal 23 dicembre 2022. 'Bloody Mary' è stata scritta dalla stessa Gaga assieme a Fernando Garibay e DJ White Shadow e prodotta dalla stessa artista con DJ White Shadow, Garibay e Clinton Sparks. Si tratta di un brano electro-pop e dalle sonorità trance dove il synth si accompagna ad un ritornello che resta subito in testa assieme alla voce ipnotica di Gaga.

'Bloody Mary' è stata ‘riscoperta’ i giorni scorsi ed è balzata subito in testa a tutte le classifiche digitali, dopo essere divenuta virale sui social e sulla piattaforma di Tiktok, dove alcuni utenti hanno associato il brano a delle clip tratte dalla popolare serie Netflix, 'Mercoledì'. Il brano ha così goduto di un’inaspettata popolarità che ha portato la stessa Lady Gaga a realizzare un video su TikTok vestita come la protagonista della serie, che ha ottenuto 1,6 milioni di riproduzioni. Il brano ha totalizzato ad oggi oltre 1,2 milioni di creazioni sulla piattaforma. Ad oggi 'Bloody Mary' è la canzone più ricercata su Shazam nel mondo, Italia inclusa dove la hit è alla #1 della classifica.



