Cronaca 496

Il boss Messina Denaro spendeva fino a 15 mila euro al mese: caccia i finanziatori della latitanza

Lo scorso 16 gennaio giorno del suo arresto è stato trovato con alcune carte di credito per conti sui quali non c'era tanta disponibilità economica

Redazione

22 Febbraio 2023 17:22 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/il-boss-messina-denaro-spendeva-fino-a-15-mila-euro-al-mese-caccia-i-finanziatori-della-latitanza Copia Link Condividi Notizia

E' caccia ai finanziatori della latitanza del boss Matteo Messina Denaro. I pm che hanno coordinato l'indagine che ha portato alla sua cattura stanno cercando di capire come i soldi arrivasse al padrino di Castelvetrano che riusciva a mantenere un tenore di vita elevatissimo. Addosso al capomafia il giorno dell'arresto sono state trovate delle carte di credito riferibili a conti correnti intestati ad alias sui quali, però, non ci sarebbero state disponibilità tali da consentirgli le spese - fino al 15mila euro al mese - abitualmente sostenute.

L'ipotesi è che le somme siano state di volta in volta consegnate al boss nel covo in cui si nascondeva, a Campobello di Mazara. Ma chi portava materialmente il denaro? E da dove arrivava quel fiume di soldi? Si indaga nella cerchia stretta dei favoreggiatori storici e della famiglia del capomafia. La Procura sta effettuando indagini anche patrimoniali per cercare di capire se dietro i finanziamenti ci fossero attività formalmente lecite gestite da prestanome o se i soldi arrivassero dalle estorsioni e da attività illecite.



E' caccia ai finanziatori della latitanza del boss Matteo Messina Denaro. I pm che hanno coordinato l'indagine che ha portato alla sua cattura stanno cercando di capire come i soldi arrivasse al padrino di Castelvetrano che riusciva a mantenere un tenore di vita elevatissimo. Addosso al capomafia il giorno dell'arresto sono state trovate delle carte di credito riferibili a conti correnti intestati ad alias sui quali, però, non ci sarebbero state disponibilità tali da consentirgli le spese - fino al 15mila euro al mese - abitualmente sostenute. L'ipotesi è che le somme siano state di volta in volta consegnate al boss nel covo in cui si nascondeva, a Campobello di Mazara. Ma chi portava materialmente il denaro? E da dove arrivava quel fiume di soldi? Si indaga nella cerchia stretta dei favoreggiatori storici e della famiglia del capomafia. La Procura sta effettuando indagini anche patrimoniali per cercare di capire se dietro i finanziamenti ci fossero attività formalmente lecite gestite da prestanome o se i soldi arrivassero dalle estorsioni e da attività illecite.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare