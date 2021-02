Attualita 184

Il Boss delle Pizze, sfuma il sogno di Giuseppe Schembri: il pizzaiolo di Delia conquista il secondo posto

Giuseppe Schembri, non ce l'ha fatta ad aggiudicarsi la finale però ha in ogni caso ottenuto un risultato eccellente

Redazione

12 Febbraio 2021 20:04

Battuto in finale da un calabrese. Giuseppe Schembri, il pizzaiolo di Delia, non ce l'ha fatta ad aggiudicarsi la finale che lo avrebbe incoronato “boss delle pizze”. La vittoria è andata a Florindo Franco. Ma il secondo posto nazionale è sicuramente un risultato eccellente per il pizzaiolo deliano. Titolare della pizzeria “360 gradi” a Delia, parlando della sua attività di pizzaiolo, Schembri che la sua sfida continuerà nel suo locale, dove giorno dopo giorno, cercherà di stupire i suoi clienti .Ad aggiudicarsi il primo premio è stato un crotonese, Florindo Franco. Il pizzaiolo, titolare del ristorante Lievito Madre, ha vinto venerdì 5 febbraio, l’omonimo programma televisivo dedicato all’arte della pizza in onda su Alma Tv.

Dopo aver conquistato la finale, Florindo Franco si è presentato all’ultima sfida contro per l'appunto il siciliano Giuseppe Schembri, presentando il suo cavallo di battaglia: la pizza ‘Carbonara crotonese’. Si tratta di una pizza preparata con una base di fonduta di pecorino, guanciale di maialino nero, tuorlo d”uovo marinato e pepe nero. Una pizza che ha conquistato il giudice Salvatore Santucci ed ha ottenuto anche il bonus del ‘boss delle pizze’ Luciano Carciotto. Ai pizzaioli che sono bendati in gara viene fatta assaggiare una pizza preparata da Carciotto che poi bisogna rifare indovinando, solo attraverso l’assaggio, gli ingredienti. Florindo Franco sulla sua pizza ha indovinato più ingredienti dello sfidante ed ha ottenuto così la vittoria.

“Grazie a tutti per avermi sostenuto durante l’avventura a il Boss delle Pizze, questa vittoria è un’emozione indescrivibile e la dedico a tutti coloro che credono in me!” ha detto Florindo Franco subito dopo la fine del programma.



Battuto in finale da un calabrese. Giuseppe Schembri, il pizzaiolo di Delia, non ce l'ha fatta ad aggiudicarsi la finale che lo avrebbe incoronato “boss delle pizze”. La vittoria è andata a Florindo Franco. Ma il secondo posto nazionale è sicuramente un risultato eccellente per il pizzaiolo deliano. Titolare della pizzeria “360 gradi” a Delia, parlando della sua attività di pizzaiolo, Schembri che la sua sfida continuerà nel suo locale, dove giorno dopo giorno, cercherà di stupire i suoi clienti .Ad aggiudicarsi il primo premio è stato un crotonese, Florindo Franco. Il pizzaiolo, titolare del ristorante Lievito Madre, ha vinto venerdì 5 febbraio, l’omonimo programma televisivo dedicato all’arte della pizza in onda su Alma Tv.

Dopo aver conquistato la finale, Florindo Franco si è presentato all’ultima sfida contro per l'appunto il siciliano Giuseppe Schembri, presentando il suo cavallo di battaglia: la pizza ‘Carbonara crotonese’. Si tratta di una pizza preparata con una base di fonduta di pecorino, guanciale di maialino nero, tuorlo d”uovo marinato e pepe nero. Una pizza che ha conquistato il giudice Salvatore Santucci ed ha ottenuto anche il bonus del ‘boss delle pizze’ Luciano Carciotto. Ai pizzaioli che sono bendati in gara viene fatta assaggiare una pizza preparata da Carciotto che poi bisogna rifare indovinando, solo attraverso l’assaggio, gli ingredienti. Florindo Franco sulla sua pizza ha indovinato più ingredienti dello sfidante ed ha ottenuto così la vittoria.

“Grazie a tutti per avermi sostenuto durante l’avventura a il Boss delle Pizze, questa vittoria è un’emozione indescrivibile e la dedico a tutti coloro che credono in me!” ha detto Florindo Franco subito dopo la fine del programma.



News Successiva Pesca di Delia Igp, eccellenza del territorio. Bancheri: "Decisione storica per i Comuni dell'interland"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare