Il bodybuilder Febo Gambacorta trionfa a "La Serenissima Regional Venezia"

Ancora un prestigioso successo per l'atleta allenato dal coach nisseno Alfonso Curatolo

Redazione

03 Giugno 2021 17:56

Nuovo prestigioso successo per l’atleta e bodybuilder agrigentino Febo Gambacorta che ha trionfato nella competizione “La Serenissima Regional Venezia” categoria “Mens Phisique 175cm”. Con questo importante premio il personal trainer empedoclino ha staccato il pass per l’accesso alle gare per la vittoria della Pro.Card, il documento che certifica l’ingresso ufficiale nel mondo del professionismo. Gambacorta, fondatore de “Fg Studio Trainer”, non è nuovo alle vittorie: soltanto nel 2019 – prima della pandemia – ha collezionato ben cinque primi posti, vincendo anche la gara assoluta in cui si sfidano tutti gli atleti che hanno trionfate nelle rispettive categorie. Il bodybuilder agrigentino è allenato dal coach Alfonso Curatolo, con cui ha instaurato un rapporto fraterno, proprietario di una delle più importanti strutture di fitness di Caltanissetta.

Un mondo in netta ascesa quello del fitness e delle gare di bodybuilding all’interno del circuito “Ifbb Pro League Team”: una federazione sportiva professionale che promuove e diffonde la disciplina in tutta Italia. Nuovi impegni all’orizzonte per l’atleta empedoclino che affronterà prossimamente le Pro-Qualifier dell’Italian Classic. (Fonte Grandangoloagrigento.it https://www.grandangoloagrigento.it/sport/bodybuilding-latleta-agrigentino-gambacorta-vince-la-serenissima)



