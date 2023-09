Sport 1161

Il ballerino nisseno Salvatore Infurna vola a Firenze per un anno di tirocinio nella Lyric Dance Company

Il 16enne, talento della danza classica, ha iniziato i suoi studi nella scuola Tersicore di Olga Giliberto e oggi frequenta la scuola Dietro Le Quinte di Catania

Redazione

Il 16enne nisseno Salvatore Infurna ha nuovamente confermato il suo talento nella danza classica ottenendo, a seguito della partecipazione a "Palermo in danza", una borsa di studio per un anno di tirocinio e corso di perfezionamento nella compagnia Lyric Dance Company di Firenze diretta da Alberto Canestro. Già allo stage di danza classica a Taormina, la mitica maestra Alessandra Celentano che ha notato le sue doti, gli ha assegnato una borsa di studio. Salvatore Infurna giovane talento della danza classica di Caltanissetta ha iniziato i suoi studi nella scuola Tersicore di Olga Gilberto e ad oggi frequenta la scuola ASDC Dietro le Quinte a Catania diretta dai maestri Maki Nishida e Piero Ferlito. Salvatore Infurna è un esempio di come, con dedizione, umiltà e passione si debba vivere la danza per raggiungere i propri traguardi che lo porteranno alla realizzazione dei suoi sogni.



© Riproduzione riservata

