Sport 532

Il 20° Rally di Caltanissetta e del Vallone affascina gli stranieri: iscritto anche un equipaggio turco

Il round conclusivo di Coppa Italia 8^ Zona del 22 e 23 ottobre organizzato da Caltanissetta Corse con l’Automobile Club nisseno ed i piloti del Vallone è sempre più in rampa di lancio

Redazione

11 Ottobre 2022 12:19 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/il-20-rally-di-caltanissetta-e-del-vallone-affascina-gli-stranieri-iscritto-anche-un-equipaggio-turco Copia Link Condividi Notizia

Il 20° Rally di Caltanissetta e del Vallone è sempre più in rampa di lancio. Le iscrizioni fioccano ed oltre a tanti nomi del rallismo siciliano che desiderano accaparrarsi i punti decisivi sia per la Coppa Rally di 8^ Zona, sia per il Campionato Regionale per Auto moderne e storiche, 6° Historic Rally di Caltanissetta e del vallone, ci sono anche gli stranieri. Un equipaggio arriverà dalla Turchia attratto dalla fama delle strade nissene del vallone che affronterà con una Skoda Fabia R5, sono diverse le auto di classe regina già presenti in elenco.

Si può aderire alla competizione organizzata dalla Caltanissetta Corse, con l’Automobile Club Nisseno ed il supporto dei “Piloti del Vallone”. L’organizzazione dell’evento ha una portata particolare in questa edizione 2022 sempre più vicina, dove l’interazione con i Comuni di Caltanissetta, Acquaviva Platani, Mussomeli e Milena è continuamente più intensa. Tra i nomi degli equipaggi già iscritti sono diversi quelli che tornano in abitacolo dopo alcune presenze saltuarie o addirittura anni di inattività. Il Rally di Caltanissetta e del Vallone cattura e affascina e ne da prova. Quattro città coinvolte ed un intero territorio ad alta vocazione automobilistica, una gara che si svolge su strade spettacolari e di difficile interpretazione, tanta passione e spettacolo garantito son le costanti di una competizione che scaturisce dalla passione.



Il 20° Rally di Caltanissetta e del Vallone è sempre più in rampa di lancio. Le iscrizioni fioccano ed oltre a tanti nomi del rallismo siciliano che desiderano accaparrarsi i punti decisivi sia per la Coppa Rally di 8^ Zona, sia per il Campionato Regionale per Auto moderne e storiche, 6° Historic Rally di Caltanissetta e del vallone, ci sono anche gli stranieri. Un equipaggio arriverà dalla Turchia attratto dalla fama delle strade nissene del vallone che affronterà con una Skoda Fabia R5, sono diverse le auto di classe regina già presenti in elenco. Si può aderire alla competizione organizzata dalla Caltanissetta Corse, con l'Automobile Club Nisseno ed il supporto dei "Piloti del Vallone". L'organizzazione dell'evento ha una portata particolare in questa edizione 2022 sempre più vicina, dove l'interazione con i Comuni di Caltanissetta, Acquaviva Platani, Mussomeli e Milena è continuamente più intensa. Tra i nomi degli equipaggi già iscritti sono diversi quelli che tornano in abitacolo dopo alcune presenze saltuarie o addirittura anni di inattività. Il Rally di Caltanissetta e del Vallone cattura e affascina e ne da prova. Quattro città coinvolte ed un intero territorio ad alta vocazione automobilistica, una gara che si svolge su strade spettacolari e di difficile interpretazione, tanta passione e spettacolo garantito son le costanti di una competizione che scaturisce dalla passione.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare