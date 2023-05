Il 18 e 19 maggio niente acqua a Caltanisetta, San Cataldo e Serradifalco: ecco in quali zone

Il 18 e 19 maggio niente acqua a Caltanisetta, San Cataldo e Serradifalco: ecco in quali zone

L'interruzione, come comunicato da Siciliacque, sarà necessaria per effettuare lavori di manutenzione

Redazione

Siciliacque comunica che giorno 18/05/23 sarà interrotto l’esercizio dell’acquedotto Blufi-Madonie Ovest nel tratto Caltanissetta-Serradifalco per eseguire alcuni interventi di manutenzione in c.da Sabucina in territorio di Caltanissetta. Ciò comporterà l'interruzione della distribuzione idrica nei comuni di San Cataldo e Serradifalco nei giorni 18 e 19 maggio. Nel comune di Caltanissetta l'interruzione riguarderà solamente le zone Santa Barbara, Trabonella e tutte le H24 nei giorni 18 e 19 maggio. Rimarrà invariata la distribuzione nelle restanti zone della città. Caltaqua comunicherà ogni utile aggiornamento sulla ripresa della distribuzione.



