Il 10eLotto della fortuna: altre vincite in Sicilia da 50 e 20 mila euro. Ecco dove

Dopo il premio record da un milione a Caltanissetta altri fortunati scommettitori baciati dalla fortuna

Redazione

Un 10eLotto fortunato da una parte all’altra della Sicilia. Una giocata che ha regalato 50 mila euro a Chiaramonte Gulfi e 20 mila euro a Palermo. La vincita più alta nel Ragusano, dove grazie a un 9 Oro sono stati vinti 50 mila euro. Il bottino a Palermo è meno alto ma non per questo meno importante: con un 9 sono stati conquistati 20 mila euro

In entrambe le città non si conoscono i nomi dei fortunati vincitori. Proprio ieri a Caltanissetta era stato vinto un milione di euro nel bar tabacchi Colorado Cafè di via Leone XIII di proprietà di Domenica Zoda. Un cliente non abituale del bar aveva giocato una schedina da un euro al 10eLotto vincendo la cifra milionaria. Il nisseno è riuscito a centrare 10 numeri su 10 scoprendo di aver vinto la cifra da capogiro in diretta, alle 7.15, mentre guardava il monitor sul quale si leggono le cifre estratte ogni 5 minuti.



