Ignazio La Russa presidente del Senato alla prima votazione, non accadeva dal 2008

"Cercherò con tutte mie forze di essere presidente di tutti, ve lo giuro"

Ignazio La Russa eletto presidente del Senato alla prima votazione. Non accadeva dal **2008, l'ultimo fu Renato Schifani**. Prima di lui Marcello Pera nel 2001 e Giovanni Spadolini nel 1987, l'ultimo di una serie iniziata nel 1948 con Ivanoe Bonomi e proseguita con Cesare Merzagora nel 1953, 1958 e 1963; Amintore Fanfani nel 1968, 1972, 1976 e 1979; Francesco Cossiga nel 1983. ""Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno votato, quelli che non mi hanno votato, quelli che si sono astenuti e -se mi consentite- quelli che mi hanno votato pur non facendo parte della maggioranza di centrodestra. Grazie davvero di cuore". Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nel suo discorso di insediamento. "Voglio concludere questo intervento. Mi ero preparato delle citazioni e frasi a effetto per concludere - ha continuato -ma poi ho pensato che non è giusto. Il mio è un compito di servizio: non devo cercare oggi applausi, parole roboanti e di captare la vostra benevolenza. Lo dovrò fare ogni giorno con i miei atti e con le scelte che dovrò compiere, che a volte piaceranno e altre volte no sia alla maggioranza, che all'opposizione. Non c'è bisogno, per concludere, di parole che suscitano un applauso, ma solo di una sincera promessa: cercherò con tutte le mie forze di essere il presidente di tutti. Ve lo giuro".



