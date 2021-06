Cronaca 176

Igiene ambientale, a Caltanissetta sciopero dei lavoratori: "Chiediamo cancellazione codice degli appalti"

Nota a firma dei sindacalisti Rosanna Moncada (Fp Cgil), Mario Stagno (Cisl Fit) e Filippo Manuella (Uil Trasporti)

Redazione

28 Giugno 2021 15:54

Le scriventi organizzazioni sindacali comunicano, che ,in occasione della proclamazione dello sciopero generale nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori dei servizi ambientali, è convocato un Presidio di lavoratori del comparto provinciale dell'Igiene ambientale presso la Prefettura di Caltanissetta per il giorno 30 giugno 2021, a partire dalle ore 09:30 alle ore 11,30 . Chiediamo la cancellazione o la modifica dell’art. 177 della legge 50/2016 “codice degli appalti” la cui applicazione obbligherà le aziende concessionarie ad esternalizzare l’80% di tutte le loro attività anche quando queste vengono svolte da personale interno , mettendo a forte rischio decine di migliaia di posti di lavoro e le aziende che devono erogare il servizio di igiene ambientale fondamentale e essenziale per le comunità locali.

Si rischia la desertificazione e destrutturazione di servizi essenziali , la perdita di migliaia di posti di lavoro , la destrutturazione dei contratti nazionali. La norma , la cui proroghe applicative scadranno a fine anno, se applicata avrebbe oltre agli alti costi sociali anche alti costi economici obbligando le aziende a spezzettare il servizio con gare al ribasso . Da qui il percorso di mobilitazione con tappa mercoledì 30 Giugno per garantire la difesa del Comparto dei servizi ambientali e chiedere alla politica di intervenire per evitare il disastro in un settore che nonostante la crisi sta cercando faticosamente di risollevare il proprio indirizzo.



