Attualita 371

Idonei al concorso della Regione, costituito Comitato spontaneo

Obiettivo sostenere graduatorie per le prossime assunzioni

Redazione

Si chiama "Comitato Idonei Raf Sicilia", raggruppa gli idonei delle graduatorie dei profili Raf del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 100 unità di personale di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato nell'amministrazione regionale. Lo scopo del Comitato è promuovere "il completo esaurimento di tutte le graduatorie regionali inerenti ai concorsi, le graduatorie rappresentano una platea di 1504 persone". Presidente del Comitato è Roberto Noto. Per il Comitato "l'esaurimento integrale di queste graduatorie è un obiettivo realizzabile e che deve essere sposato dalla nostra classe politica nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e soprattutto economicità dell'azione amministrativa". "La completa paralisi delle assunzioni, a cui abbiamo assistito nell'ultimo decennio, ha portato una situazione disastrosa negli uffici regionali - sostiene il Comitato - Situazione che non può essere risolta con la sola riqualificazione del personale in servizio. Occorrono nuovi ingressi a sostegno dell'amministrazione regionale. Lo scorrimento delle graduatorie rappresenta lo strumento ideale per dare nuova spinta alla Regione. Ci sono 1500 persone titolate, preparate e pronte a prendere servizio nella nostra amata Regione, siciliani in attesa di un'occasione per rientrare nella propria terra o per potervi permanere". (ANSA).



