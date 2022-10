Attualita 220

Identità digitale, spid gratuito per i dipendenti della Pubblica Amministrazione

Soddisfazione del Ministro Brunetta: "Un modo per rimarcare il ruolo da protagonisti nel rinnovamento della PA"

Redazione

Identità digitale gratuita per tutti i dipendenti pubblici ancora sprovvisti di Spid. Il Dipartimento della Funzione pubblica, all’esito di un avviso pubblico, ha firmato un protocollo d’intesa con la società Lepida, grazie al quale ogni amministrazione potrà offrire ai propri dipendenti l’opportunità di ottenere velocemente e gratuitamente la propria identità Spid.

“Le identità Spid erogate in Italia hanno superato i 32 milioni”, sottolinea Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione. “È un risultato importante, perché l’identità digitale permette l’accesso sicuro e inclusivo ai servizi della Pa. Per questo il Governo si è impegnato a rendere il suo utilizzo più capillare e per questo ho voluto assicurare lo Spid gratuito a tutti i dipendenti pubblici. È un modo per rimarcare il loro ruolo da protagonisti in questa stagione di grande rinnovamento della Pa. Più semplice, più digitale, più efficiente”.

Le amministrazioni pubbliche interessate dovranno richiedere all’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid) una verifica preventiva dei sistemi di assegnazione e gestione delle credenziali rilasciate al personale e, in caso di esito positivo, ogni dipendente potrà usarle per richiedere a Lepida l’attivazione dello Spid, senza costi e senza ulteriori passaggi intermedi. In virtù dell’accordo con il Dipartimento della funzione pubblica, inoltre, la società Lepida metterà a disposizione delle amministrazioni pubbliche che ne faranno richiesta le risorse professionali e tecnologiche necessarie per garantire la piena realizzazione dell’iniziativa.



