"I vulnerabili del territorio nisseno al centro della nostra azione umanitaria". Protocollo tra Cri e associazione panificatori

Sinergia tra volontariato e associazione di categoria per poter realizzare dei pasti caldi per le famiglie meno abbienti

Redazione

Firmato un protocollo d’intesa tra la Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta OdV e l’associazione unione panificatori nisseni per le attività socio assistenziali da effettuare nel territorio di Caltanissetta. Le due organizzazioni, rispettivamente rappresentate da Nicolò Piave e Antonio Amico, hanno sottoscritto le reciproche volontà di realizzare un progetto finalizzato alla diminuzione dello spreco alimentare attraverso il recupero e la donazione di prodotti alimentari o classificati come eccedenze alimentari od alimenti che i panificatori interessati possono donare alla Croce Rossa Italiana di Caltanissetta.

Lo scopo è quello di realizzare pasti alimentari da distribuire, gratuitamente, alle persone e/o famiglie bisognose individuate dalla Croce Rossa Italiana di Caltanissetta o su segnalazione dei servizi sociali dei comuni convenzionati. Inoltre, il protocollo d’intesa avrà ulteriori scopi a favore delle politiche ambientali e di riciclo attuate dalla policy della Croce Rossa Italiana, di fatti, grazie alle donazioni si ridurranno, in proporzione, i quantitativi di rifiuti prodotti e, di conseguenza, i relativi costi economici, sociali ed ambientali di smaltimento degli stessi.

Si proporranno meccanismi premiali, tra cui la riduzione della tariffa comunale sui rifiuti, come previsto dal regolamento TARI a favore degli operatori economici che donano le proprie eccedenze, anziché destinarle a rifiuto, diffondere la cultura dell'importanza di ridurre lo spreco alimentare e la donazione di beni ed infine realizzare e diffondere campagne di comunicazione e/o informazione sull'importanza della riduzione dello spreco alimentare.

"Il protocollo d’intesa – dichiara il presidente della Croce Rossa Italiana Nicolò Piave - nasce dall’esigenza di poter aiutare il maggior numero possibile di famiglie fragili del territorio. Abbiamo riscontrato la massima disponibilità possibile da parte dell’Associazione Unione Panificatori Nisseni nella donazione di alimenti pronti e cucinati e nella consegna di cibi invenduti della giornata, il presidente Amico si augura altresì che le attività vengano estese anche ad altre categorie di esercizi commerciali che possano aiutare sempre di più le famiglie in difficoltà".

Le attività saranno coordinate dalla referente dell’Unità Mobile di Assistenza ai Fragili Valentina Mistretta in accordo con gli uffici dell’Inclusione Sociale della Croce Rossa nissena. Un grande lavoro di coordinamento tra le varie strutture assistenziali della Croce Rossa che vedono nei panifici nisseni un validissimo aiuto nel reperimento di alimenti pronti da poter distribuire ad anziani soli, persone in condizione di fragilità. "Un profondo e sincero grazie ad Antonio Amico - aggiunge Piave - che ha accolto con grande entusiasmo la collaborazione, divulgandola a tutti i panifici della città che vogliono aderire all’iniziativa solidale. Tutto questo sarà inserito nel portale delle best practices della Croce Rossa Italiana, affinché possano essere ripetute da altri comitati CRI in Italia, perché l’esperienza nissena possa essere da modello per altri".



