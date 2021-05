Eventi 299

I vini prodotti da un'azienda di San Cataldo sono un'eccellenza, medaglie d'oro in Francia

Ad assegnarle è stata la prestigiosa Guida dei vini ed esperti del vino Gilbert & Gaillard ,un riferimento essenziale per professionisti e amanti del vino

Redazione

05 Maggio 2021 16:08

I vini dell’Azienda vinicola Lombardo di San Cataldo continuano a essere apprezzati in tutto il mondo! In questi giorni in particolare in Francia, due le etichette premiate. Medaglia d’Oro per il Kalyroon Nero d'Avola 2018,Doc Sicilia e per il Falco Syrah 2018, Doc Sicilia. Ad assegnarle è stata la prestigiosa Guida dei vini ed esperti del vino Gilbert & Gaillard ,un riferimento essenziale per professionisti e amanti del vino provenienti da tutto il mondo.

La vocazione dei promotori e’ promuovere e prescrivere vini di qualità, rappresentativi di un terroir come quello del “nisseno” e il know-how di uomini e donne appassionati. Pubblicano la loro Guida, ora tradotta in 9 lingue, dal 1989.E’una rivista sul vino in Francia e in oltre 19 paesi del mondo. Oggi rappresentano un gruppo interamente multimediale dedicato al vino presente su tutti i vettori di comunicazione. Le loro ottime recensioni fanno brindare a un' altrettanta ottima vendemmia! Grandi soddisfazioni per chi, come la famiglia Lombardo, mette tanto lavoro e tanta passione nel curare, in primissima persona, tutte le fasi di lavoro dalla vigna alla cantina.





