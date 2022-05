Attualita 400

I vigili del fuoco di Caltanissetta "Ambasciatori di buona volontà": l'Unicef consegna la spilla al comandante Rizzo

Il Comando ha avuto il piacere di donare un elmo per vigile del fuoco a memoria storica dell'evento

Rita Cinardi

Giornata speciale questa mattina al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta. In occasione della celebrazione del 75° anniversario della propria nascita, l’Unicef ha riservato ai Vigili del Fuoco l’importante ruolo di Ambasciatori di buona volontà. Il Presidente Nazionale dell’Unicef Carmela Pace, alla presenza del Presidente Regionale Vincenzo Lorefice e di Michela Nicosia in rappresentanza del Comitato Provinciale di Caltanissetta, in virtù di tale riconoscimento, ha avuto il piacere di procedere personalmente alla consegna delle spilla con il logo Unicef al comanante provinciale Salvatore Rizzo e figurativamente a tutto il personale del Comando dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta. E’ stato un grande onore per i Vigili del Fuoco del Comando ricevere l’ambito riconoscimento dal presidente Nazionale dell'Unicef, che li rende fieri delle attività svolte, in particolare quelle rivolte ai bambini ed agli adolescenti sia nell'attività di soccorso che a promozione della cultura della sicurezza e della prevenzione dai rischi. Il Comando ha avuto il piacere di donare un elmo per vigile del fuoco a memoria storica dell'evento.



