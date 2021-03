Attualita 61

I sindacati al prefetto di Caltanissetta: "Piena collaborazione per il bene del territorio"

17 Marzo 2021 16:14

"Un caloroso benvenuto a nome delle Organizzazioni Sindacali CGIL CISL UIL alla Dott.ssa Armenia per la nuova nomina a Prefetto della Provincia di Caltanissetta". E' quanto scrivono in una nota i segretari provinciali Ignazio Giudice, Emanuele Gallo e Vincenzo Mudaro. "La Dott.ssa Armenia sostituisce la dott.ssa Cosima Di Stani che salutiamo e ringraziamo per il lavoro che ha profuso sul territorio con azioni mirate ed efficaci, sempre con spirito di collaborazione e coinvolgendo su più fronti tutte le istituzioni e le parti sociali.

Nel confermare la nostra piena disponibilità al nuovo Prefetto a cooperare sul territorio, sulla scia del percorso già tracciato, ricordiamo che la provincia di Caltanissetta sta attraversando un periodo di forte crisi in termini sanitari - a causa della pandemia in corso - ma anche economici, sociali e culturali. Nel pieno e assoluto riconoscimento della fondamentale importanza che riveste il Suo ruolo, siamo certi che saprà far sentire forte e pregnante la presenza dello Stato nel nostro territorio, garantendo i valori della legalità, del dialogo e dell'imparzialità.

Siamo consapevoli che riuscirà a catalizzare l'attenzione sui problemi del territorio per affrontare e risolvere le complessità che concernono la nostra comunità. Il percorso da tracciare non può prescindere dalla piena collaborazione tra Istituzioni e cittadini, perchè l'impegno congiunto potrà fare la differenza in termini di sviluppo, progresso e stabilità.Nel confermarLe la nostra totale e fattiva collaborazione cercando di essere da supporto nell'affrontare e risolvere le complessità che coinvolgono la nostra comunità, Le auguriamo un buon lavoro.



