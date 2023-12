Salute 620

I responsabili della Sisifo regalano panettoni ai pazienti dell'Hospice di San Cataldo

Il dottore Giuseppe Mulè, responsabile dell'Unità Operativa, ha ricordato l'importanza delle cure palliative

Redazione

Oggi il Consorzio Sisifo accreditato all’Asp di Caltanissetta per i servizi di Cure Palliative Domiciliari e Assistenza Domiciliare Integrata, ha fatto visita ai pazienti dell’Hospice di San Cataldo. I Coordinatori Lorenzo Barone e Oriana Buscemi insieme al Medico Palliativista Dott. Giuseppe Pirrello, hanno donato ai pazienti e alle loro famiglie dei panettoni artigianali. Nel ringraziarli per il gentile pensiero, il dottore Giuseppe Mule’, responsabile dell’Hospice di San Cataldo, ha ricordato l’importanza delle cure palliative domiciliari, un valido supporto per i pazienti che possono essere assistiti a casa nell’affetto dei propri cari.



