I più grandi artisti della musica rappresentati in fumetti: il sancataldese Stefano Miliziano racconta la sua passione diventata arte

Ne ha già realizzato uno per Lello Analfino e presto saranno pronti anche quelli per Mario Biondi e Mario Incudine

Rita Cinardi

02 Febbraio 2021 15:30

La passione per musica e disegno è nata tra i banchi di scuola, e oggi questi due grandi amori si sono trasformati in qualcosa di più, tanto che il nisseno Stefano Miliziano viene contattato da diversi musicisti e cantautori che chiedono di essere "fumettati". Tra i suoi fumetti più noti quelli dell contrabbassista e insegnante dell'Università del Mississippi 🇺🇸 Marcos Machado; il grande maestro premio bottesini Dominik Wagner di Vienna; il maestro Joseph Conyers, primo contrabbasso dell'orchestra di Philadelphia e professore presso l'università della stessa città; la contrabbassista rock&billy Francesca Alinovi di Bologna; il primo contrabbasso della filarmonica di Amsterdam Uxia Martinez, il solista e grande artista svizzero Bozo Paradzik. "Ho fatto l'Istituto Statale d'Arte 'Juvara' dove mi sono diplomato nel 2000, e sin da giovanissimo ho avuto questo talento del disegno. Nel coso degli anni - racconta Stefano Miliziano - ho affinato il tratto e la bellezza dei miei disegni e negli ultimi 4 anni ho deciso di rimettermi in discussione iniziando nuovamente a studiare. Tutt'ora sono uno studente di contrabbasso al conservatorio di alta formazione musicale "Bellini" di Caltanissetta, perché sono anche un musicista. Ho notato così che pur essendo il contrabasso il più grande tra gli strumenti non ha mai la giusta attenzione verso il grande pubblico e quasi mai la gente conosce i grandi maestri contrabbassisti del mondo, pertanto ho deciso di 'fumettarli'. Ho avuto l'onore di interfacciarmi con il contrabbassista di Wynton Marsalis il più famoso trombettista jezzista al mondo, e con il suo contrabbassista Carlos Henriquez. Nel fumetto a loro dedicato ho tratto ispirazione dall'ultimo concerto su un grattacielo di New York. Di recente ho ultimato e pubblicato il fumetto della grande artista Ganavya contrabbassista hindi. Anche lei di New York ma di origini indiane. La sua musica jazz spiritual ha ricevuto grandi consensi ed è stata anche intervistata dal New York Times. Adesso ho deciso di ricominciare dalla nostra terra disegnando gli artisti più importanti della Sicilia. Il primo ad aver accetto di essere fumettato è stato Lello Analfino cantante dei Tinturia, Con il quale seguirà un incontro ufficiale per la consegna del fumetto. E proprio oggi ho ricevuto una mail dallo staff di Mario Biondi nella quale mi chiedono di realizzate un fumetto per il grande artista. Analoga richiesta ho ricevuto da Mario Incudine".

