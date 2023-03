Attualita 320

I piccoli comuni del Gal Terre del Nisseno si ripensano attraverso gli occhi di progettisti di tutta Italia

Un concorso per rigenerare e rendere attrattivi i piccoli centri con Parchi, piazze, scuole, palestre, centri ludici e ricreativi, smart city e città accessibili

Redazione

02 Marzo 2023 12:16 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/i-piccoli-comuni-del-gal-terre-del-nisseno-si-ripensano-attraverso-gli-occhi-di-progettisti-di-tutta-italia Copia Link Condividi Notizia

I piccoli comuni del Nisseno provano a cambiare volto e sfruttano al meglio le occasioni di sviluppo e programmatiche tanto che nella sede del Gal Terre del Nisseno sono state presentare le proposte progettuali avviate dai Comuni del Territorio del GAL attraverso le procedure concorsuali o di affidamento previste dal “Fondo concorsi di progettazione e idee per la coesione territoriale” istituito dal Governo nazionale, con un importante intervento legislativo il decreto “Infrastrutture” – decreto legge n. 121/2021, riservato ai comuni con una popolazione inferiore ai 30.000 abitanti.

Sono 8 i comuni della provincia di Caltanissetta che hanno attivato il concorso di progettazione per investimenti di oltre 10 milioni di euro. Un importante strumento per attivare: le competenze umane e progettuali del territorio, sia sul fronte pubblico che privato; favorire una visione a medio e lungo termine dello sviluppo locale; rafforzare la rete delle amministrazioni locali; creare le condizioni per investimenti di rigenerazione urbana.

I lavori sono stati aperti dal consigliere del Gal nonché sindaco di Marianopoli Salvatore Noto il quale nel suo appassionato intervento ha evidenziato che la tenuta e il buon andamento delle piccole comunità locali dipendono in misura significativa dalla loro coesione e dalla capacità di mobilitare tutte le componenti pubbliche e private, evitando sterili campanilismi. La partecipazione dei Comuni al Fondo concorsi di progettazione e idee è una grande opportunità per confrontarsi su temi così importanti e vitali per il futuro del nostro territorio per definire le priorità d’intervento e degli investimenti e le relative modalità di attuazione e rafforzare il coordinamento di tutte le risorse messe a disposizione, dalla programmazione comunitaria 2021-2027 ed agli altri fondi europei e nazionali.

L’on. Giuseppe Catania vice presidente del Gal e sindaco di Mussomeli ha sostenuto che i concorsi di progettazione rappresentano dei moltiplicatori di risorse e consentiranno di intercettare opportuni strumenti di finanziamento sia europei che nazionali. Questo è indispensabile se vogliamo centrare tutti gli obiettivi che ci siamo proposti e così raggiungere i risultati attesi per rilanciare lo sviluppo e la crescita dei nostri territori, già colpiti da tantissimi anni dalla crisi economica e dallo spopolamento. È prioritario garantire una ricaduta omogenea degli investimenti, valorizzando tutte le aree del nostro territorio. Finora sono state attuate collaborazioni positive, ma la diversificazione degli interventi e le sempre più stringenti tempistiche rendono indispensabile utilizzare tutti gli strumenti possibili e le giuste competenze. Per far questo un’ipotesi operativa, con le risorse del fondo, può essere quella di proporre una visione unitaria e comune di sviluppo.

Il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino partecipando alla seduta pur non essendo beneficiario del fondo perché la città di Caltanissetta supera i 30.000 ab ed è capoluogo, ha evidenziato come tutte le proposte progettuali presentate dai Comuni rientrano nella cornice del Parco mondiale policentrico e diffuso dello stile di vita mediterraneo. Lavorare bene in questa fase significherà avere le carte in regola per i futuri finanziamenti dell’UE e statali.

Il Presidente dell’Ordine degli Architetti Piero Campa ha sostenuto che l’obiettivo primario del fondo è dimostrare come la qualità di un progetto esito di un concorso di progettazione aperto consenta di realizzare architetture di qualità, perché i partecipanti, appartenenti a diverse età, formazione e provenienza geografica, possono offrire delle proposte a vantaggio sia del committente che della collettività e, non ultimo, per la stessa architettura di qualità.

Sono intervenuti anche l’assessore del Comune di Sommatino Gero Palermo, l’assessore del comune di Riesi Domenico Pistone, l’assessore del Comune di Mazzarino Giuseppe Vincenti i quali hanno illustrato le peculiarità delle loro proposte, in linea con gli interventi precedenti.



I piccoli comuni del Nisseno provano a cambiare volto e sfruttano al meglio le occasioni di sviluppo e programmatiche tanto che nella sede del Gal Terre del Nisseno sono state presentare le proposte progettuali avviate dai Comuni del Territorio del GAL attraverso le procedure concorsuali o di affidamento previste dal "Fondo concorsi di progettazione e idee per la coesione territoriale" istituito dal Governo nazionale, con un importante intervento legislativo il decreto "Infrastrutture" - decreto legge n. 121/2021, riservato ai comuni con una popolazione inferiore ai 30.000 abitanti. Sono 8 i comuni della provincia di Caltanissetta che hanno attivato il concorso di progettazione per investimenti di oltre 10 milioni di euro. Un importante strumento per attivare: le competenze umane e progettuali del territorio, sia sul fronte pubblico che privato; favorire una visione a medio e lungo termine dello sviluppo locale; rafforzare la rete delle amministrazioni locali; creare le condizioni per investimenti di rigenerazione urbana. I lavori sono stati aperti dal consigliere del Gal nonché sindaco di Marianopoli Salvatore Noto il quale nel suo appassionato intervento ha evidenziato che la tenuta e il buon andamento delle piccole comunità locali dipendono in misura significativa dalla loro coesione e dalla capacità di mobilitare tutte le componenti pubbliche e private, evitando sterili campanilismi. La partecipazione dei Comuni al Fondo concorsi di progettazione e idee è una grande opportunità per confrontarsi su temi così importanti e vitali per il futuro del nostro territorio per definire le priorità d'intervento e degli investimenti e le relative modalità di attuazione e rafforzare il coordinamento di tutte le risorse messe a disposizione, dalla programmazione comunitaria 2021-2027 ed agli altri fondi europei e nazionali. L'on. Giuseppe Catania vice presidente del Gal e sindaco di Mussomeli ha sostenuto che i concorsi di progettazione rappresentano dei moltiplicatori di risorse e consentiranno di intercettare opportuni strumenti di finanziamento sia europei che nazionali. Questo è indispensabile se vogliamo centrare tutti gli obiettivi che ci siamo proposti e così raggiungere i risultati attesi per rilanciare lo sviluppo e la crescita dei nostri territori, già colpiti da tantissimi anni dalla crisi economica e dallo spopolamento. È prioritario garantire una ricaduta omogenea degli investimenti, valorizzando tutte le aree del nostro territorio. Finora sono state attuate collaborazioni positive, ma la diversificazione degli interventi e le sempre più stringenti tempistiche rendono indispensabile utilizzare tutti gli strumenti possibili e le giuste competenze. Per far questo un'ipotesi operativa, con le risorse del fondo, può essere quella di proporre una visione unitaria e comune di sviluppo. Il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino partecipando alla seduta pur non essendo beneficiario del fondo perché la città di Caltanissetta supera i 30.000 ab ed è capoluogo, ha evidenziato come tutte le proposte progettuali presentate dai Comuni rientrano nella cornice del Parco mondiale policentrico e diffuso dello stile di vita mediterraneo. Lavorare bene in questa fase significherà avere le carte in regola per i futuri finanziamenti dell'UE e statali. Il Presidente dell'Ordine degli Architetti Piero Campa ha sostenuto che l'obiettivo primario del fondo è dimostrare come la qualità di un progetto esito di un concorso di progettazione aperto consenta di realizzare architetture di qualità, perché i partecipanti, appartenenti a diverse età, formazione e provenienza geografica, possono offrire delle proposte a vantaggio sia del committente che della collettività e, non ultimo, per la stessa architettura di qualità. Sono intervenuti anche l'assessore del Comune di Sommatino Gero Palermo, l'assessore del comune di Riesi Domenico Pistone, l'assessore del Comune di Mazzarino Giuseppe Vincenti i quali hanno illustrato le peculiarità delle loro proposte, in linea con gli interventi precedenti.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare