I "Numeri fortunati" premiano la scommettitrice che porta a casa 200 mila euro

La grande festa alla vigilia di Pasqua a Filottrano, in provincia di Ancora. La dea bendata ha baciato una donna

Redazione

Spende 3 euro di grattino e ne vince 200mila: dea bendata da record a Filottrano, in provincia di Ancora. La fortuna ha baciato la tabaccheria di Laura Bellelli, in corso del popolo 73. Una tabaccheria che ha più di 100 anni di storia e che tutti conoscono come ‘tabaccheria Borbocchia’, per il suo ambiente rustico di una volta, quando c’era ancora Filippo Bellelli. A vincere la cifra da capogiro sarebbe una signora del posto, cliente abituale del tabacchi.

C’è molta discrezione e riservatezza, a Filottrano, ma stando a quanto trapela si tratterebbe di una donna di mezza età che è solita acquistare grattini proprio da Borbocchia. Giovedì, ha fatto lo stesso. "Ha chiesto un gratta e vinci da 3 euro, ha pagato ed è uscita", spiega la titolare, Laura Bellelli (nipote di zio Filippo). Il gioco in questione si chiama ‘Numeri fortunati’. Il grattino prevede che si debbano scoprire i numeri vincenti celati dall’immagine delle sedici biglie colorate, con sopra la stellina. Successivamente, si devono grattare le biglie delle cinque giocate, indicate rispettivamente dalla scritta ‘giocata 1’, ‘giocata 2’, e così via fino alla ‘giocata 5’.

Il giocatore deve quindi sperare di trovare solo i numeri corrispondenti, cioè uguali, a quelli rinvenuti nei numeri vincenti all’inizio e riportati in alto al grattino. Per ogni giocata, se vengono scoperti tutti i numeri, e cioè se tutti i numeri che compongono la giocata sono presenti tra i numeri vincenti, si vince il premio indicato nella giocata stessa. Il premio massimo è di 200mila euro e la probabilità di vincita massima è di 1 biglietto ogni 8milioni 600mila grattini emessi. Quel biglietto, stavolta, era a Filottrano: "Ancora non ci credo – sottolinea Laura –. Quando la cliente è entrata, mi ha detto che l’aveva grattato a casa e che aveva controllato più volte la giocata. Mi ha allungato il grattino chiedendomi di controllarlo e dicendomi che non ci aveva dormito la notte. Io ho detto che effettivamente i numeri c’erano tutti. Poi, l’ho passato sul codice a barre e dal monitor del computer ho visto la scritta ‘Vincita prenotabile in banca’. È la prima volta che mi capita una vincita di questa portata. Sì, gli anni scorsi era successo, ma si trattava di cifre più basse, intorno ai 20mila euro" (Il Resto del Carlino).



