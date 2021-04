Eventi 148

"I luoghi del Cuore", scade il 15 giugno il bando per i fondi del Fai: esclusa la provincia di Caltanissetta

Per accedere ai contributi economici messi a disposizione del Fai e Intesa Sanpaolo, bisogna aver ricevuto almeno 2mila voti

06 Aprile 2021 20:15

Scade il 15 giugno il bando “I luoghi del Cuore” rivolto a tutti i luoghi che hanno ricevuto almeno 2 mila voti al Censimento 2020, requisito fondamentale per accedere di diritto ad una serie di contributi economici messi a disposizione di FAI e Intesa Sanpaolo. Per poter usufruire dei contributi occorre inviare al Fai i documenti necessari a partire dal 17 maggio. Ogni sito dunque potrà presentare formale richiesta per interventi di restauro, recupero, riqualificazione, o per interventi di valorizzazione o promozione, o un’istruttoria presso gli enti di tutela per apposizione vincoli.

A novembre sarà poi comunicato l'elenco dei luoghi selezionati. Al Censimento 2020 la Sicilia è presente fra i primi 10 classificati a livello nazionale con la Via delle Collegiate e la medievale chiesa rupestre di San Nicolò Inferiore a Modica. Hanno superato i 10 mila voti: la chiesa Santa Maria Gesù Lo Piano a Polizzi Generosa (19.432 voti) la Cripta del Duomo di Messina (18.059) la Reale Cappella di Santa Venera nella Basilica Cattedrale di Acireale (13.887 voti) la Scala dei Turchi di Realmonte (11.218 voti)

Seguono, poi, nella classifica nazionale, superando i duemila voti il giardino Inglese di Palermo (7.480 voti) il bosco di Santo Pietro a Caltagirone (5.328 voti) la chiesa del Purgatorio a Castelvetrano (4.672 voti) il convento di Santa Maria di Gesù Superiore a Messina (4.586 voti) il teatro Andromeda a Santo Stefano Quisquina (3.741 voti) la chiesa di Santa Maria di Gesù a Catania (3.578 voti) il pozzo di Gammazita e le antiche vie d'acqua a Catania (3.567 voti) Officina delle Tradizioni Popolari ad Agrigento (3.357 voti) il complesso Monumentale di Santa Maria della Grotta a Marsala (3.267 voti) Maddalusa ad Agrigento (3.102 voti) il Castello Aragonese a Piazza Armerina (3.082 voti) il santuario Martiri Alfio, Fidelfo e Cirino a Lentini (2.927 voti) Salto del Ventimiglia a Geraci Siculo (2.647 voti) I Santoni, santuario Rupestre della Dea Cibele a Palazzolo Acreide (2.613 voti) piazza Magione a Palermo (2.505 voti) il castello Santapau a Licodia Eubea (2.490 voti) la biblioteca Lucchesiana ad Agrigento (2.448 voti) l'Eremo di Santa Rosalia a Santo Stefano Quisquina (2.299 voti) la chiesa di Santa Maria degli Angeli ad Assoro (2.255 voti) l'ex Convento di Sant'Agostino a Troina (2.142 voti) Costa tra Castellammare e Scopello (2.112 voti) teatro Massimo Bellini a Catania (2.074 voti).



