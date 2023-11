Attualita 158

I giorni della ricerca Airc a Caltanissetta tra incontri nelle scuole e sensibilizzazione con il prof. Sciumè

Il medico coordina un gruppo di ricerca presso il Dipartimento molecolare dell’Università di Roma La Sapienza

Si sono conclusi a Caltanissetta i "Giorni della Ricerca Airc", iniziativa a carattere nazionale che si svolge nel mese di Novembre e che comprende la raccolta fondi attraverso la distribuzione de "I Cioccolatini della Ricerca", e l'incontro dei ricercatori che lavorano a progetti finanziati con fondi Airc con gli studenti delle scuole superiori, per consentire loro di venire a contatto direttamente con la ricerca e il lavoro in laboratorio.

Quest'anno la delegazione Airc di Caltanissetta ha ospitato il dott. Giuseppe Sciume', ricercatore Airc di origini siciliane, che, laureato in biotecnologie genomiche presso l’Università di Roma La Sapienza, ha svolto un dottorato di ricerca in scienze immunologiche nello stesso ateneo; ha poi trascorso i successivi sei anni negli Stati Uniti, completando un periodo di ricerca post-dottorato al National Institutes of Health (NIH) a Bethesda, nel Maryland.

Oggi coordina un gruppo di ricerca presso il Dipartimento di medicina molecolare dell’Università di Roma La Sapienza, in un laboratorio affiliato all’Istituto Pasteur-Fondazione Cenci Bolognetti, grazie al finanziamento del suo progetto di ricerca da parte di Airc, che gli ha consentito quindi di tornare in Italia per applicare nel suo paese il bagaglio di conoscenze acquisito negli Stati Uniti.

Il dottor Sciume' è stato protagonista di due incontri organizzati dalla delegazione Airc di Caltanissetta: il primo incontro, rivolto alla cittadinanza tutta, si è svolto giovedì 16 Novembre nella sala conferenze di SicilBanca, grazie alla gentile concessione del suo presidente, dott. Di Forti, ed ha avuto come tema "Le cellule linfoidi innate nell'infiammazione e cancro del colon retto", che rappresenta specificamente l'oggetto del lavoro su cui il dott. Sciume' e il suo gruppo di ricerca sono impegnati: la conferenza tenuta dal ricercatore ha suscitato notevole interesse sugli intervenuti, tra i quali il sindaco e diversi esponenti di varie associazioni di volontariato.

Il secondo incontro si è svolto venerdì 17 Novembre, nell'Aula Magna dell'Istituto Luigi Russo, dove il dott. Sciumè ha incontrato gli alunni delle classi quinte dell'indirizzo " Chimica, Materiali e Biotecnologie Sanitarie, accompagnati dagli insegnanti: prof.sse Garito, Burò, Melillo, Amico e dal prof. Catania.

Anche quest'incontro è stato molto apprezzato sia dagli studenti che dalle loro insegnanti; i ragazzi hanno seguito la presentazione del ricercatore con estremo interesse ed attenzione, rivelando la loro buona preparazione di base e la loro sensibilità verso l'argomento trattato, che riflette sicuramente la sensibilità e l'interesse delle/i loro insegnanti; Airc Caltanissetta ha sempre trovato infatti grande collaborazione nella referente alla salute di questo Istituto, prof.ssa Garito, nel promuovere le occasioni che Airc offre agli studenti di confrontarsi direttamente con uno dei suoi circa 5000 ricercatori, per cercare di avvicinare i giovani alla Ricerca, nella assoluta convinzione che la ricerca rappresenti l'unica speranza di poter rendere questa malattia completamente curabile.



