I consiglieri di "Forza democratica Marianopoli" chiedono al sindaco di individuare un'area per l'atterraggio dell'elisoccorso

L'istanza presentata da Calogero Casucci con Calogero Vaccaro e Grazia Noto anche all'assessore alla Salute Palma Diminuco

Il gruppo consiliare di opposizione “Forza Democratica Marianopoli”, composto dal capogruppo Calogero Casucci e da due consiglieri Calogero Vaccaro e Grazia Noto, con nota dell’11 Febbraio 2023, inviata al sindaco Salvatore Noto e all’assessore comunale alla promozione della salute, Palma Diminuco, ha chiesto all’Amministrazione Comunale di procedere all’individuazione di un possibile punto di atterraggio per elicotteri nel territorio del Comune di Marianopoli e alla conseguente realizzazione di una piazzola (elisuperficie) per il servizio di elisoccorso.

I tre consiglieri comunali lamentano l‘assenza, nel territorio del Comune di Marianopoli, di un qualsiasi servizio di trasporto ammalati e soprattutto di soccorso emergenziale presso gli ospedali più vicini. "Non è pensabile - dicono - che nel 2023 in un paese civilizzato come il nostro si possa morire per mancanza di adeguati ed efficienti servizi sanitari. A Marianopoli ormai da diversi anni non vi è più un’ambulanza ed i servizi sanitari sono estremamente carenti. Le infrastrutture che collegano il Comune di Marianopoli agli ospedali più vicini presentano gravi problemi di percorribilità, soprattutto nel periodo invernale, e non sempre le ambulanze ed i servizi di trasporto ammalati, che talaltro vengono da fuori, riescono a garantire celerità nell’intervenire. Nei casi più gravi si rischia di morire solo perché i tempi di intervento sono estremamente lunghi e questo non è accettabile".

Senza una piazzola per l'elisoccorso il mezzo di emergenza è stato costretto ad effettuare nel tempo atterraggi acrobatici con grave pregiudizio per la sicurezza e la riuscita dell’intervento stesso. Il gruppo consiliare “Forza Democratica Marianopoli” si augura vivamente che almeno in questa occasione il sindaco e la sua maggioranza siano sensibili all’argomento e provvedano nel più breve tempo possibile a dare seguito alla proposta di realizzazione dell’opera richiesta, perché con la salute delle persone non si scherza.”



