I consiglieri comunali di Caltanissetta Protagonista chiedono la ripresa dei lavori del consiglio in presenza

Di seguito la lettera inviata dai consiglieri comunali di Caltanissetta Protagonista al presidente del consiglio Giovanni Magrì

Redazione

18 Maggio 2021 08:45

Egregio Presidente, atteso l’evolversi positivo della pandemia, preso atto che la Sicilia è ormai “zona gialla”, in considerazione del fatto che anche Caltanissetta rientra nei parametri in linea con il resto della Regione, visto che l’aula consiliare di Palazzo del Carmine offre la possibilità di poter svolgere di presenza ogni seduta di Consiglio e di Question Time, date le dimensioni della stessa, ci sembra assolutamente opportuno e corretto riprendere l’attività di presenza prendendo altresì in immediata considerazione l’ipotesi dello svolgimento in presenza anche dei lavori di tutte le varie commissioni. Si tenga presente anche che la maggior parte dei Consiglieri Comunali risulta vaccinata per cui lo svolgimento in presenza di tutti i lavori consiliari appare adesso, o a breve, più che opportuno obbligatorio.



