I consiglieri Bruzzaniti e Petrantoni diffidano l'amministrazione comunale: "A Caltanissetta erbacce in moltissime aeree a rischio incendi"

Pubblichiamo di seguito un sunto dell'interrogazione presentata dai consiglieri comunali Salvatore Petrantoni e Gianluca Bruzzaniti

Redazione

Moltissime aree della nostra città presentano pericoli di possibili incendi cagionati dalla mancata attuazione della relativa ordinanza, che, ricordiamo, obbliga “entro la data del 15 giugno del corrente anno, tutti i proprietari, possessori e conduttori di terreni, suoli, giardini ed aree verdi ovunque ubicati, anche all’interno dell’abitato cittadino, a mantenerli sgombri da vegetazione secca e residui legnosi e, entro la stessa data, a provvedere al decespugliamento ed alla ripulitura e messa a nudo dei soprassuoli, nonché alla rimozione dei residui vegetali, sterpaglie, foglie secche, tronchi, rami e materiali legnosi in genere, prodotti dai lavori in questione, nel rispetto della normativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti”. Sono diverse le aree comunali e dello IACP ( istituto autonomo case popolari), che presentano questo problema anche riguardo alle competenze e alla mancata esistenza di un protocollo di intesa che disciplini gli interventi in materia. Non è accettabile che ogni anno lo scerbamento non venga eseguito in tempo debito soprattutto consapevoli delle sempre più pesanti situazioni climatiche in termini di caldo e afa. Non è accettabile non impegnare per tempo, lo IACP, proprietario di diversi spazi nel territorio comunale di Caltanissetta, al fine di adoperarsi nella scerbatura e pulizia di vaste aree ad oggi ricolme di sterpaglia. Diffidiamo l’operato di questa amministrazione che ad oggi 16.06.2022, con termine ultimo indicato nell’ordinanza sindacale scaduto, espone la città ed i cittadini a gravi pericoli di incendi a causa di incuria e negligenza della S.V.



