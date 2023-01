Attualita 184

I consigli per restare in forma in ogni periodo dell'anno

Ecco alcuni pratici esempi per bruciare calorie in modo semplice in ogni momento della giornata

Redazione

Mantenere il fisico asciutto e restare in forma dovrebbe essere un mantra da seguire in ogni periodo dell’anno per evitare di progettare buoni presupposti soltanto dopo le feste di Natale, Pasqua o prima dell’estate. Questo perché il corpo umano si abitua anche allo stile di vita che conduciamo e se quest’ultimo è dannoso, le conseguenze sono chiare per tutti. Fare attenzione a tutti i nutrienti necessari, bilanciare bene carboidrati, proteine e vitamine, dare un’occhiata a tutti gli anabolizzanti online per scoprire qual è il più indicato, sono tutti ottimi atteggiamenti, ma non bisogna dimenticare di praticare sport o attività fisica. Ecco alcuni consigli utili per restare in forma in ogni periodo dell’anno.

Ottimizzare l’esercizio fisico

Questo è il consiglio più prezioso perché consente di bruciare calorie in ogni momento della giornata: come? Semplice, basta cercare di fare più movimento possibile. Ecco alcuni pratici esempi: parcheggiare 1 – 2 chilometri dall’università o dal luogo di lavoro e sfruttare questo spazio per fare una passeggiata. In media, 2 chilometri si percorrono a piedi in 15 – 20 minuti, farlo ogni giorno è un ottimo esercizio fisico. Altri modi per ottimizzare l’esercizio fisico sono salire le scale a piedi ed evitare di prendere l’ascensore, fare una passeggiata dopo i pasti, concedersi anche una corsetta.

Praticare sport o fitness

E in questo consiglio rientra anche il running appena citato, che praticato due o tre volte alla settimana aiuta a bruciare fino a 800 calorie in 1 ora. Qualsiasi sport è un ottimo modo per restare in forma, il tennis aiuta a bruciare fino a 600 calorie in 1 ora, così come il nuoto, anche il calcio o calcetto sono ottime attività fisiche, il consumo di calorie per 1 ora di calcio arriva fino a 900. Iscriversi in palestra e seguire un piano di esercizi personalizzato, è sicuramente un ottimo modo per restare in forma e tonificare tutti i muscoli, soprattutto dove ce n’è più bisogno.

Fare attenzione a determinati cibi e alimenti

Ci sono tantissimi cibi e alimenti che sono particolarmente dannosi per la salute, a cui non prestiamo particolarmente attenzione, alcuni di questi sono il pan bauletto, pancarré, crackers, fette biscottate, succhi di frutta, cibi surgelati, fritti, bibite gasate e alcolici. Queste tipologie di alimenti devono essere evitate perché contengono zuccheri aggiunti, conservanti e in alcuni casi coloranti, tutti ingredienti dannosi per la salute. Tra i condimenti, il più pericoloso è sicuramente il sale, presente in abbondanza negli alimenti confezionati.

Prediligere alcuni cibi e alimenti artigianali

Nutrirsi in maniera adeguata è il miglior modo per restare in forma con il minimo sforzo, spazio al pane fresco di forno, pesce appena pescato, frutta fresca e ortaggi di stagione. Gli alimenti e cibi artigianali sono sempre un toccasana per il nostro fisico, per esempio, in ogni piano nutrizionale adeguato, c’è sempre spazio per un gelato artigianale almeno una volta a settimana.

Restare idratati

Quest’ultimo consiglio potrebbe sembrare banale ma è fondamentale per eliminare la ritenzione idrica. In ogni periodo dell’anno è consigliato bere almeno 2 litri di acqua al giorno, in estate e nei mesi più caldi, anche 2 litri e mezzo.



