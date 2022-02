Attualita 127

I casinò più antichi da visitare in Europa

Anche se molte persone associano il gioco d'azzardo ai lussuosi casinò di Las Vegas, l'Europa ha una storia di gioco più ricca

Redazione

Il gioco d'azzardo esiste da secoli. Le radici della maggior parte dei giochi da tavolo dei casinò, se non di tutti, possono essere fatte risalire all'antica Roma. Al giorno d'oggi, puoi giocare a diversi giochi di casinò con gli amici a casa, in stabilimenti fisici, o presso i casinò online. In passato, il gioco d'azzardo era un'attività riservata ai nobili, ma con il passare del tempo ha conquistato il cuore di persone appartenenti a tutte le classi sociali. Anche se molte persone associano il gioco d'azzardo ai lussuosi casinò di Las Vegas, l'Europa ha una storia di gioco più ricca. Un fatto curioso è che Monaco è stata considerata la culla del gioco d'azzardo. Dobbiamo ammettere che l'Europa non può competere con Las Vegas per quanto riguarda gli appariscenti casinò terrestri, ma ci sono alcuni casinò in Europa che possono evocare la storia.

Il gioco d'azzardo è strettamente associato alla storia britannica. Il Crockfords Casino è uno dei casinò più emblematici con sede a Londra. Fu fondato nel lontano 1828 da William Crockford e attualmente è ancora una delle principali attrazioni turistiche del Regno Unito.

Un altro stabilimento iconico del gioco d'azzardo nel Regno Unito è il Clermont Club, fondato nel 1962 da John Aspinall. La sua scenografica scalinata e il suo ampio Grand Saloon sono il marchio di fabbrica del casinò anche nei tempi moderni. Nelle righe qui sotto, troverai informazioni dettagliate sui casinò più antichi che si trovano in Europa secondo casinomondo.

Casinò di Venezia, Italia

Il Casinò di Venezia è considerato il più antico stabilimento di gioco d'azzardo del mondo. Mauro Codussi fu l'architetto di questo casinò che aprì le sue porte per la prima volta nel 1638. È interessante notare che l'edificio era un teatro, e una parte di esso era riservata alle attività di gioco. Il Casino di Venezia, conosciuto anche come "Ridotto", fu chiuso nel 1770 perché si credeva che il gioco d'azzardo portasse all'impoverimento della nobiltà, e le autorità proibirono ogni forma di gioco d'azzardo in tutto il Paese. Alcuni anni dopo, Venezia assistette a una vera espansione del gioco d'azzardo, ma l'unica sala da gioco legale fu chiusa. Questo portò alla creazione di case da gioco illegali. Negli anni '30, il Casinò di Venezia fu riaperto e attualmente si trova ancora sul Canal Grande.

Casino de Spa, Belgio

Il Casino de Spa ha accolto i suoi primi giocatori nel 1763. Il casinò si trova nella regione del Belgio chiamata Spa. Come implica il nome della regione, ha una fonte naturale di acqua minerale con proprietà salutari. Il casinò fu costruito dall'architetto Jean-Barthelemy Liege Digneffe e godette di grande popolarità tra gli aristocratici belgi. Nel 1789, il Casino de Spa subì grandi danni causati da diversi incendi. Oltre a ciò, le autorità del Paese stabilirono regole severe contro il gioco d'azzardo. Nel 1917, un nuovo incendio distrusse l'edificio fino alle fondamenta. Dopo anni di lavori di ricostruzione, il casinò riacquistò la sua gloria. Al giorno d'oggi, il pavimento del casinò occupa 1.500 metri quadrati, e attira gli appassionati di casinò locali e i turisti.

Casinò di Monte Carlo, Monaco

La principessa Carolina fu artefice della creazione del Casinò di Monte Carlo. L'idea dietro l'apertura di un casinò era quella di salvare la Casa dei Grimaldi da gravi problemi finanziari. La casa da gioco fu ufficialmente aperta nel 1863. Nel corso degli anni, ha assistito a diverse espansioni e si è trasformato in un importante centro di gioco d'azzardo tra gli appassionati europei. Attualmente, il casinò è ancora in funzione, essendo una delle principali fonti di reddito della Casa dei Grimaldi e dell'economia monegasca. Un fatto curioso è che Ian Fleming si è ispirato a questo luogo per scrivere il popolarissimo romanzo "Casino Royale".

Kurhaus Wiesbaden, Germania

Molte persone considerano il Kurhaus Wiesbaden Casino come la più bella casa da gioco del mondo grazie alla sua architettura Art Nouveau e alle decorazioni all'avanguardia. Se sia un mito o una realtà, non possiamo dirlo con certezza, ma si dice che il talentuoso romanziere russo Fyodor Dostoevskij abbia perso molti soldi alla roulette proprio al Kurhaus Wiesbaden Casino. Inoltre, si crede che anche Napoleone abbia giocato proprio qui. Le acque termali naturali di Wiesbaden hanno attirato un gran numero di visitatori. Nel 1700 circa, la città si è trasformata in un'importante destinazione turistica. La spa aveva anche uno stabilimento di gioco d'azzardo per fornire ai suoi visitatori un soggiorno all'insegna del divertimento. Nel 1907, una sala da gioco più grande fu costruita come parte di uno stabilimento multifunzionale che includeva anche una sala speciale per concerti e un'altra sala per balli e banchetti.

Casinò di Salisburgo, Austria

Il casinò di Salisburgo è uno stabilimento di gioco d'azzardo da visitare obbligatoriamente, caratterizzato da un'architettura unica in stile barocco e da una ricca storia. Il casinò ha aperto le sue porte per la prima volta il 1° luglio 1934 nello Schloss Mirabell. Solo 4 anni dopo, il Casinò di Salisburgo fu chiuso a causa della Seconda guerra mondiale. Il casinò ha riaperto nel 1950 ed è diventato una grande attrazione per gli appassionati di casinò. Un anno cruciale per l'espansione del casinò fu il 1993, quando lo stabilimento di gioco fu trasferito a Schloss Klessheim e furono aggiunte più opportunità di gioco. Nel 2016, tutti i lavori di ristrutturazione sono terminati e attualmente il casinò accoglie quotidianamente giocatori da tutto il mondo.



