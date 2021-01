Attualita 297

Il cannolo siciliano in una delle 15 monete della Zecca dello Stato. Musumeci esprime apprezzamento

Oltre al cannolo siciliano, c'è anche un omaggio al passito e al Tempio della Concordia della Valle dei Templi

Redazione

25 Gennaio 2021 16:53

«Alla Zecca dello Stato va l’apprezzamento mio personale e del governo della Regione per aver voluto celebrare la Sicilia attraverso i simboli di eccellenza della nostra tradizione e cultura millenaria. Questo periodo di pandemia ha messo a dura prova due settori produttivi, come quello dell’enogastronomia e del turismo, strategici per l’economia dell'Isola. Ma riconoscimenti come questo devono spronarci a fare ancora di più e meglio affinché, passato l’incubo del Covid, la Sicilia possa tornare a essere protagonista, ritagliandosi un ruolo di primo piano al centro del Mediterraneo».É quanto dichiara il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, commentando la decisione della Zecca dello Stato di dedicare alla Sicilia una delle 15 monete della collezione numismatica 2021 che riproduce il cannolo siciliano, il passito e il Tempio della Concordia della Valle dei Templi.





