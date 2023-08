I Berlusconi in vacanza in Sicilia con lo Yacht di famiglia: foto ricordo a Fontane Bianche

I Berlusconi in vacanza in Sicilia con lo Yacht di famiglia: foto ricordo a Fontane Bianche

Il Morning Glory, è ormeggiato in questi giorni al largo dell’Isola delle Correnti,

Vacanze siciliane per i fratelli Berlusconi il cui yacht, il Morning Glory, è ormeggiato in questi giorni al largo dell’Isola delle Correnti, nel mare siracusano di Portopalo. Luigi Berlusconi, il minore dei cinque figli del Cavaliere di Forza Italia, recentemente scomparso, è stato visto scendere a terra a bordo di un tender, accompagnato da uomini dell’equipaggio; ha poi raggiunto il ristorante di un lido della zona.

Non è chiaro se anche la sorella Barbara sia ospite, con il compagno Lorenzo Guerrieri, a bordo dello stesso yacht di famiglia, o stia alloggiando altrove. C’è di certo che anche lei, che come il fratello Luigi è una dei tre figli, insieme alla sorella Eleonora, che Berlusconi ha avuto da Veronica Lario, sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza nel Siracusano. La terzultima figlia del Cavaliere non si è infatti sottratta alle foto ricordo che le hanno chiesto un ristoratore e il titolare di un lido di Fontane Bianche.



