I benefici dell'anguria per la ritenzione idrica e per combattere la cellulite

È ricca di potassio, fosforo e magnesio, oltre che di vitamine, soprattutto la preziosa Vitamina C

Redazione

L'anguria non è solo buonissima, ma è il nostro miglior alleato per recuperare le sostanze perse con la sudorazione quando il caldo si fa insopportabile e opprimente. Il frutto simbolo della bella stagione, infatti, è ricco di vitamine e minerali, oltre che essere perfetto per disintossicare e depurare. L'anguria è inoltre amica della linea, tenuto conto che regala un elevato senso di sazietà: tanto gusto e salute per farci superare a pieni voti la prova costume.

Dolce, fresca, dissetante: l'anguria, o più correttamente cocomero, può vantare un'infinità di virtù, che forse non conosciamo neppure tutte. Ricchissima di sali minerali fondamentali per il nostro benessere, quali potassio, fosforo e magnesio, oltre che di vitamine, soprattutto la preziosa Vitamina C, questo frutto ha anche un ottimo contenuto di beta-carotene, che ritarda l'insorgenza dei radicali liberi, e di licopene, che esercita una potente azione antiossidante proteggendo le cellule dagli stress ossidativi.

1 - PER UNA CORRETTA IDRATAZIONE: il cocomero, altro nome dell'anguria, è una vera miniera di sali minerali e vitamine. Oltre alle vitamine antiossidanti (A e C), alle vitamine del gruppo B (B6), è ricchissima di potassio, fosforo e magnesio, rispettivamente 112, 11 e 10 mg/100g di prodotto. Quando le temperature sono bollenti e abbiamo necessità di reintegrare i liquidi che a causa del caldo si perdono attraverso la sudorazione aumenta, una bella porzione di questo frutto, composto al 92% di acqua e per l'8% di zuccheri comunemente presenti nella frutta, è un autentico toccasana. Perfetto per reidratarci, grazie all'apporto zuccherino subito disponibile per le attività fisiche e mentali, è anche ottimo per dare quel tocco di energia in più, che si debba affrontare una partita di beach volley o semplicemente fare i compiti delle vacanze.

2 - PER DIRE ADDIO ALLA CELLULITE: l'anguria, oltre che vantare un contenuto d'acqua assolutamente eccezionale, è altamente diuretica. In questo caso una merenda costituita da una generosa fetta è la mossa giusta per contrastare l'odiosa cellulite dando soddisfazione anche al palato. Ottima per contrastare la ritenzione idrica, il frutto simbolo dell'estate favorisce l’eliminazione dei liquidi in eccesso: gli inestetismi si combattono anche a tavola facendo il pieno di gusto e salvando le forme allo stesso tempo. L’alto contenuto di acqua regala sazietà e questa caratteristica, unita alle poche calorie apportate, fanno dell'anguria l'alleato ideale per chi sta seguendo un regime dietetico ipocalorico o per chi desidera mantenersi leggero.

3 - PER COMBATTERE L'IPERTENSIONE E RIDURRE IL COLESTEROLO: se facciamo una scorpacciata d'anguria anche l’apparato cardiocircolatorio ne beneficia. Questo frutto, infatti, aiuta ad abbassare la pressione: povero di sodio, grazie alla presenza di potassio e di citrullina, un aminoacido che aiuta nella dilatazione dei vasi sanguigni, è perfetto per coadiuvare a riequilibrare la pressione e sentirsi in forma.

4 - PER CONTRASTARE I RADICALI LIBERI: il cocomero è un potente antiossidante naturale, grazie all'elevato contenuto di Vitamina C, che contrasta l’azione dei radicali liberi prevenendo l’invecchiamento cellulare e la formazione di cellule cancerose. Inoltre, stimola il sistema immunitario contro i fastidiosi raffreddori che possono infastidire anche in estate. Non solo: questo frutto aiuta il benessere della nostra pelle grazie al contenuto di beta-carotene, un pigmento ad azione antiossidante, e ritarda l’invecchiamento dell'epidermide mantenendola elastica: un delizioso alleato di bellezza.

5 - PER CALMARE LE INFIAMMAZIONI: l’anguria è perfetta come antinfiammatorio grazie al licopene, un’antiossidante che aiuta nella prevenzione dell’insorgenza di patologie anche molto gravi. In estate, il licopene, insieme al betacarotene, stimola in maniera naturale la produzione di melanina favorendo la tintarella, come tutta la frutta e la verdura a buccia e polpa rossa, gialla e arancione, a cominciare da carote, peperoni e pomodori. Fare una bella scorpacciata sarà utile perfino per un'abbronzatura da instagrammare.



