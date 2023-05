Attualita 212

I 100 anni dell'Alfa Romeo e la corsa di Vincenzo Florio al centro dell'incontro al Mottura di Caltanissetta

L'appuntamento organizzato dal Club Alfa Romeo guidato da Barbieri, presente all'incontro Ugo Sivocci, nipote del pilota degli anni '20

Redazione

Stamattina nell’Aula Magna dell’Istituto di istruzione secondaria superiore "Mottura" di Caltanissetta si è svolto il convegno “La corsa di Vincenzo Florio e i primi 100 anni del quadrifoglio Alfa Romeo, dalla targa Florio alle piste di tutto il mondo”. Al convegno, organizzato dal presidente del Club Alfa Romeo - Centro Sicilia "Ugo Sivocci" Fernando Barbieri, in occasione dei primi 100 anni del quadrifoglio Alfa Romeo. Hanno partecipato: la dirigente dell’IISS Mottura Laura Zurli; Chico Paladino Florio, erede della famiglia Florio; Marco Fazio, Stellantis heritage – Alfa Romeo classic historical service manager e clubs coordinator; Salvatore Falzone, commissario della Polizia di Stato e Giorgio Sivocci, nipote di Ugo Sivocci, pilota degli anni ’20.

Nel corso del convegno Chico Paladino Florio ha ripercorso gli anni in cui il nonno Vincenzo volle, finanziò e organizzò la prestigiosa gara automobilistica; Marco Fazio ha illustrato la storia dell’Alfa Romeo, attraverso un racconto per immagini dei prestigiosi modelli del marchio che hanno trionfato nella targa Florio e in altri prestigiosi gran premi automobilistici; Salvatore Falzone ha ricordato il connubio esistente tra la Polizia di Stato e l’Alfa Romeo, che in oltre settanta anni di storia, sin dagli anni ’50, fornisce i mezzi di servizio alla Polizia italiana; Giorgio Sivocci ha ripercorso la storia del nonno Ugo che nel 1923 vinse la XIV edizione della Targa Florio.

Una bella occasione di confronto di esperienze e conoscenza di episodi e fatti storici che si è conclusa con la distribuzione di targhe ricordo donate dai componenti del direttivo del Club Alfa Romeo - Centro Sicilia "Ugo Sivocci" ai relatori.



