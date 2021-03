Attualita 303

Hub vaccinale e Covid Hotel, il Comune di Gela individua i locali. Greco: "Il manager dell'Asp ci ascolti!"

L'amministrazione comunale, dopo i disagi degli ultimi giorni, suggerisce all'Asp in quali luoghi le due strutture potrebbero trovare ospitalità

Redazione

25 Marzo 2021 13:48

Il Sindaco Lucio Greco ha individuato più strutture che potrebbero, da subito, ospitare l'hub per le vaccinazioni e il Covid Hotel, andando a risolvere due autentiche emergenze. Il Covid Hotel potrebbe essere allocato all'interno dell'Ipab Antonietta Aldisio, l'hub al palazzetto dello sport o al centro congressi, nella zona industriale. Entrambe le strutture presentano ampi parcheggi e spazi idonei e, nel caso in cui arrivasse l'ok dell'ASP, in poco tempo sarebbero pronti, occorre infatti solo qualche lavoro di rifinitura. Inoltre, trattandosi di locali pubblici, nell'ottoca della razionalizzazione della spesa.

“Da tempo chiediamo di poter incontrare, qui a Gela e di presenza, la direzione strategica dell'Azienda Sanitaria, per fare insieme dei sopralluoghi nei locali individuati - dichiara Greco - e poter illustrare le nostre proposte. Non ci siamo mai fermati, abbiamo individuato questi locali, ma attendiamo dall'ASP una risposta che, ad oggi, si fa attendere. Come dichiarato anche dall'assessore alla Salute, Nadia Gnoffo, è proprio in questo momento di appiattimento della curva epidemiologica che bisogna mantenere alta l'attenzione e lavorare per evitare una nuova ondata. Noi lo abbiamo fatto, consapevoli del fatto che non c'è tempo da perdere. Non si possono lasciare in attesa, in un momento così difficile, una città importante come Gela e un intero hinterland. Strutture del genere sono vitali in questa fase storica, invece assistiamo a continui ritardi. Sarebbe opportuno che prima possibile l'ASP venisse a valutarle, per metterle immediatamente in funzione in caso di idoneità”.

Il Sindaco Greco coglie l'occasione per tornare pure su un'altra emergenza sanitaria: l'elipista. “Anche in questo caso, siamo ancora in attesa di una risposta. Per la base dell'elisoccorso abbiamo individuato il piano superiore del parcheggio di Caposoprano, che si presta bene perchè gli spazi sono perfetti, si eviterebbe di spendere soldi per la realizzazione ex novo di una elipista in un'area che non sarebbe di proprietà comunale ed è vicino all'ospedale. Che il direttore Caltagirone ci ascolti!”.



