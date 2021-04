Salute 282

Hub vaccinale al PalaCossiga di Gela, Gnoffo: "Presto sarà pronto. Non possiamo permetterci altre chiusure"

L'assessore alla Salute del Comune di Gela Nadia Gnoffo, invita la popolazione a vaccinarsi perchè è l'unico modo per uscire dal tunnel

Redazione

14 Aprile 2021 11:30

"Entro pochissimi giorni il PalaCossiga sarà adibito ad Hub vaccinale. Ieri la Regione ha inserito la nostra struttura tra i 17 nuovi Hub che in Sicilia andranno a rinforzare ospedali e laboratori che, da settimane, costituiscono la dorsale principale di risposta a questa emergenza sanitaria". E' quanto afferma in una nota, l'assessore alla Salute del Comune di Gela, Nadia Gnoffo.

"L’amministrazione è già al lavoro per rendere il nostro Palazzetto pronto ad accogliere chi vorrà vaccinarsi, in brevissimo tempo. Con il PalaCossiga a regime, contiamo di dare una svolta alla campagna vaccinale anticovid che, purtroppo, anche in città, in queste settimane, ha avuto una brusca frenata nei numeri delle somministrazioni.

Sono consapevole del fatto che, assieme alla speranza, con i vaccini è arrivata anche la paura, amplificata da quei dolorosi eventi avversi che, purtroppo, hanno colpito al cuore anche la nostra città. I dati scientifici, però, confermano che è ancora il Covid il killer da sconfiggere, e il vaccino è l’unica arma a nostra disposizione.

Ecco perché, come Amministrazione Comunale, facciamo nostre le parole del Presidente della Regione, Nello Musumeci: abbiamo il dovere di non lasciarci vincere dalla paura. Oggi più che mai la vaccinazione è l’unica strada efficace per superare questa pandemia.

I numeri dei contagi di questi ultimi giorni prospettano, per la nostra Regione, ancora una volta, l’incubo di una nuova zona rossa. Una chiusura sarebbe letale per l’economia del nostro territorio e non possiamo permettercela.

Vaccinarsi oggi significa tutelare sé stessi e soprattutto le persone più fragili della nostra comunità".



