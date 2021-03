Attualita 179

Hub vaccinale a Gela tra lunghe file e assembramenti, Gnoffo chiede all'Asp di Caltanissetta di intervenire

L'assessore alla Salute Nadia Gnoffo chiede all'Asp la necessità di creare un hub vaccinale adeguato alle necessità della popolazione

24 Marzo 2021 12:33

“Ancora una volta siamo costretti a registrare disagi e lamentele da parte dei tanti cittadini che, in questi giorni, responsabilmente, si stanno sottoponendo al vaccino.

Disagi e lamentele che, purtroppo, arrivano proprio da quei soggetti, gli anziani e gli estremamente fragili, a cui invece bisognerebbe dedicare più attenzione e cura”. E’ quanto afferma in una nota l’assessore alla Salute del Comune di Gela, Nadia Gnoffo. “All’Ospedale Vittorio Emanuele – spiega l’assessore Gnoffo - gli assembramenti sono all’ordine del giorno, nonostante l’enorme lavoro svolto dal personale medico. La gente spesso è costretta ad attendere il proprio turno al freddo e senza la minima tutela della privacy.

Oggi più che mai, una città grande come Gela ha bisogno di un Hub vaccinale in cui convogliare la popolazione, garantendole assistenza e comfort. Il mio appello va al direttore Generale dell’Asp, Alessandro Caltagirone, affinchè intervenga il prima possibile per risolvere questa vicenda.

Siamo coscienti che il Direttore, in questo momento, giustamente impegnato anche al Policlinico di Palermo, non può, con le poche ore che restano da dedicare alla Provincia, occuparsi a pieno anche del nostro presidio ospedaliero.

Ma sappia, il Direttore, che può comunque contare sull’aiuto dell’Amministrazione per individuare al più presto una struttura da convertire in Hub Vaccinale per la città. Il tempo, in questi casi, è prezioso e non va sprecato.

Nel rinnovare la gratitudine a tutto il personale dell’Asp di Caltanissetta – conclude l’assessore Gnoffo - per il grande lavoro di questi mesi, mi auguro che, attraverso la collaborazione fattiva avuta sin dall’inizio dell’emergenza, si possa ancora una volta raggiungere un risultato importante per la salute dei cittadini”.



