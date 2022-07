Attualita 131

Hospitality and catering, a Caltanissetta sfida tra fornelli e gustose pietanze

I giovani hanno preso parte alla competizione dopo aver frequentato un percorso formativo

Redazione

Si sono recentemente concluse le competizioni interne di hospitality and catering svolte presso l’I.P.A.B. Istituto Testasecca di Caltanissetta (rappresentato dal Presidente Prof. Alberto Maira e dal Segretario Dott. Giovanni Volante) organizzate dalla sede formativa dell’Ente di Formazione Professionale C.I.R.P.E. – Centro Iniziative Ricerche Programmazione Economica nell’ambito dei due percorsi formativi di “Collaboratore polivalente nelle strutture ricettive e ristorative” e di “Collaboratore di Cucina” finanziati dal Fondo Sociale Europeo - Assessorato Regionale della Formazione e dell’Istruzione Professionale (Avviso 8/2016).

Dopo la prima competizione che si è tenuta nel mese di Maggio e nella quale la Giuria ha valutato come la miglior realizzazione gastronomica prodotta in gara il piatto “Tagliatelle di terra che incontrano il mare” realizzato dalla squadra composta da Antonella Beccaria, Angelo Intorre, Antonio La Porta e Patrizia Russo del Corso per “Collaboratore polivalente nelle strutture ricettive e ristorative”, si è tenuta la competizione interna al “Corso di Collaboratore di Cucina” che ha visto protagonisti i corsisti Alessandra Dell’Utri, Carlo Giammusso, Donatella Panepinto, Elena Familiari, Luca Caramanna, Maria Grazia Folisi, Mariella Riggi, Rosa Ippolito, Salvatore Aquilina, Sharon Schittino e Stella Anzalone, alla presenza della Giuria composta dall’autore di testi storici Ed. Prof. Salvatore Falzone, dallo Chef Mattia Sanfilippo e dal Maître Vincenzo Pompilio, entrambi manager dell’Azienda gastronomica "THE WOODS" di Contrada Cusatino a Serradifalco che ha sponsorizzato l’iniziativa.

La competizione è stata vinta dalla squadra composta da Donatella Panebianco, Maria Grazia Folisi, Mariella Riggi e Rosa Ippolito con il primo piatto “Sinfonia dei sapori”, a base di cavati di pasta fresca preparati dagli Allievi su un letto di gorgonzola e lamelle di speck. Successivamente, si sono confrontate per la finale le due squadre composte da Antonella Beccaria, Angelo Intorre, Antonio La Porta e Patrizia Russo del Corso per “Collaboratore polivalente nelle strutture ricettive e ristorative” e da Alessandra Dell’Utri, Maria Grazia Folisi e Rosa Ippolito del Corso per “Collaboratore di cucina, alla presenza della Giuria formata da Salvatore Falzone e Mattia Sanfilippo, oltre che dal Tutor del C.I.R.P.E. Anna Cristina Lacagnina. Ad aggiudicarsi la competizione finale, fortemente voluta dal Docente dei due percorsi formativi Prof. Giuseppe Pinzino (Food and Beverage Manager e fiduciario della Sezione Sicilia Centrale di Caltanissetta, Enna ed Agrigento dell’A.M.I.R.A. - Associazione Maîtres Italiani Ristoranti e Alberghi), è stata la squadra composta da Alessandra Dell’Utri, Maria Grazia Folisi e Rosa Ippolito con il primo piatto “Mezze lune floreali”, a base di pasta fresca e ripiena preparata dagli Allievi con battuto di melanzane, ristretto di pomodoro e vellutata di fior di latte. All’organizzazione di tutte le competizioni hanno partecipato attivamente i Tutor del C.I.R.P.E. Angelo Morello, Salvatore Russo e Rosa Maria Todaro e la Docente di sostegno Giovanna Bonanno. Nelle more di conoscere la data ed il luogo in cui si terranno le successive competizioni regionali e nazionali, il Referente della sede formativa del C.I.R.P.E. Dott. William Di Noto ed il Prof. Giuseppe Pinzino annunciano la partecipazione dei “ragazzi speciali” Federica Nalbone, Antonio La Porta Giacomo Mocellin e Giuseppe Mazzola e alla manifestazione dal titolo “Le Diverse Abilità nel mondo della ristorazione” organizzata dalla A.M.I.R.A. che si terrà a Siracusa dal 19 al 21 settembre.



