"Ho trovato le mutande di un'altra a casa del mio fidanzato ma è la sua risposta in 7 parole che mi ha distrutto". Il commento dello psicologo

La donna ha chiuso in maniera definitiva, non tanto per il tradimento ma per la frase pronunciata dal fidanzato

Redazione

(di Simona Grigio, Il fatto quotidiano) Non sono state le mutandine di un’altra trovate sul divano a far finire la relazione. E’ stata la frase pronunciata dal traditore dopo la scoperta. “La sua risposta in sette parole mi ha distrutto”, ha scritto la donna su Reddit. Cosa è accaduto? Un tradimento come tanti, banale, anzi banalissimo. Nemmeno tanto cinematografico come potrebbe esserlo la scoperta in flagrante del partner con l’amante. Tipo quella dell’uomo in fuga nudo per le strade di Roma con un asciugamano sulle parti intime immortalato pochi giorni fa in un video diventato virale.

Al centro di questa vicenda ci sono solo un paio di slip femminili e una donna che li scopre fra i cuscini del divano. Ma in questo caso non sono le mutandine altrui a decretare la fine del rapporto. Sono le parole che l’uomo le dice. Parole che feriscono, umiliano, allontanano ogni possibile ripresa: “Pensavo che la smettessi di essere gelosa e invece sei diventata insopportabile”. In effetti la donna, che dichiara che sarebbe stata anche disposta a ricostruire lo strappo, decide di chiudere subito e in maniera definitiva. Proprio per le frasi pronunciate dal fidanzato. Non per il tradimento. Lo avrebbe fatto se, spiega “il mio fidanzato non avesse mai detto quella frase così spiacevole”.

Descrivendo l’accaduto lo ha specificato bene: “Quando ho trovato gli slip di un’altra donna tra i cuscini del divano, il mio fidanzato si è arrabbiato”. Dopo averle dato della gelosa e insopportabile esprimendo l’aspettativa che lei fosse cambiata, il fidanzato ha infierito: “Perché sei così pazza e insicura?”. La fidanzata tradita a quel punto ha cercato di difendersi da quell’attacco alla sua autostima. “Gli ho risposto che non sono insicura e che me ne fregavo di quello che sosteneva, ma quegli slip non erano i miei”, ha ribadito. Per poi specificare: “Lui ha insistito e ha pronunciato quella frase che è stata davvero come una coltellata per me”.

Secondo la donna, infatti, quella la frase è stata peggiore del tradimento in sé. “Avrebbe potuto giustificarsi, inventare una scusa, – spiega chiedendo il parere agli utenti del social – invece ha accusato me. L’ho lasciato immediatamente. Però mi manca”. Abbiamo chiesto a Davide Algeri, psicologo e psicoterapeuta breve strategico che lavora a Milano ed è specializzato nelle problematiche di coppia, di commentare la vicenda. Sul suo sito c’è un blog di psicologia pratica dedicato anche alle dinamiche del tradimento e della gelosia. Con le dovute differenze fra sensibilità di uomini e donne in rapporti etero e omosessuali. Spiega: “Il marito in questo caso, a mio parere e secondo la mia esperienza clinica, voleva in qualche modo farsi scoprire per comunicare una messaggio”. Quale? “Le sue speranze deluse sul cambiamento del comportamento della fidanzata. Giustificabili però solo dal suo punto di vista ma non giustificabili nel caso in cui si voglia ricostruire un rapporto in crisi o risolvere i problemi di una relazione disfunzionale”. Insomma, in un momento di dolore, rabbia e fragilità lui le ha dato il colpo di grazia mostrando la grande frattura che c’era fra loro.

“Tutti quelli che tradiscono, anche le donne, tendono a nascondere anche di fronte a prove certe. Non ammettono mai. E rispondono con la messa in discussione della lucidità dell’altro. Un classico”, commenta lo psicologo. Le differenze fra uomini e donne? “La tendenza dell’uomo a controllare la donna definendola instabile e insicura è più marcata – risponde – l’uomo è più forte fisicamente e lo mostra anche nella comunicazione: sente di poter umiliare la donna mostrando il suo bisogno di controllo e di superiorità”. Tutto sta nel dire le parole ‘giuste’ nel momento in cui il tradimento è scoperto. Due le direzioni possibili: ricostruire o distruggere del tutto. E’ stato in quel preciso momento, per sette parole esatte, che la donna di Reddit ha capito che la sua relazione non poteva andare avanti. Pur con qualche dubbio. “Ma i dubbi fanno parte del processo”, conclude Algeri.



