Attualita 1096

"Ho frequentato un gigolò per salvare il mio matrimonio": una 34enne si racconta

Nell’ultimo periodo, la passione aveva cominciato a latitare ma non solo

Redazione

Si chiama Mischa, ha 34 anni e ha deciso di raccontare la sua storia nel podcast seguitissimo di Amanda Goff, Xposesd. La donna, australiana, ha frequentato un gigolò di comune accordo con il marito e lo ha fatto “per salvare il suo matrimonio”. La storia di Mischa e del suo compagno è iniziata dieci anni fa su Tinder e la coppia ha avuto due figli. Nell’ultimo periodo, la passione ha cominciato a latitare ma non solo: tanti chili persi, una depressione e una grande difficoltà ad affrontare ogni singolo giorno: “La mia vita era perfetta sulla carta, ma in realtà era non lo era affatto. Non riuscivo più ad apprezzare il sesso con mio marito e non mi piacevo più molto dopo la gravidanza. Ho conosciuto mio marito su Tinder quando avevo 24 anni, ora ne ho 34. Al tempo cercavo un’avventura, ma sono rimasta incinta quasi subito”.

Ancora: “Volevamo tenere il bambino e, nel frattempo, ci eravamo innamorati: tutto ciò che è venuto dopo è stato naturale. Abbiamo avuto un altro figlio e abbiamo comprato una bella casa. Con il passare degli anni, però, sentivo che mancava qualcosa e avevo il terrore che i miei sentimenti per lui non solo non fossero più gli stessi ma si fossero indeboliti. Quindi, con il suo consenso, ho cominciato a frequentare un gigolò“. Com’è andata l’avventura? “Lui, il gigolò, è sempre stato molto carino con me ma quando ero con lui pensavo a mio marito e non perché mi sentissi in colpa, ma certe cose proprio non mi piacevano. Ho capito, quindi, che ravvivare il mio matrimonio sarebbe stata la scelta migliore perché non desideravo altro”.(Fonte Ilfattoquotidiano.it)



