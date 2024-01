Cronaca 147

«Ho detto a mia nuora che sta ingrassando perché mangia più di me, mio figlio ora pretende che mi scusi»

Lo sfogo della suocera fa scatenare il web: c'è chi la difende perché è stata onesta

Redazione

Il bodyshaming è un argomento molto delicato, soprattutto di questi tempi. Secondo le statistiche, il 79% delle donne si trova a fare i conti con una immagine negativa del proprio corpo, e non è difficile credere che le discussioni sul peso e le misure possano innestare sentimenti negativi. Così è accaduto a una suocera che si è ritrovata a dare una risposta forse troppo onesta alla nuora, che si chiedeva come mai stesse ingrassando a vista d'occhio. Le parole della donna hanno innescato una vera e propria discussione in famiglia, tanto da portarla a chiedersi se fosse stata lei a peccare di sincerità.

A raccontare l'accaduto su Reddit è stata proprio la suocera, che si è attirata le simpatie degli utenti: per la maggior parte di essi, non ha affatto sbagliato ad essere onesta. La donna spiega la situazione: «Mio figlio e mia nuora vivono con me per risparmiare. Io cucino e ognuno si serve da sé. Il problema è che lei mangia molto più di me. Ad esempio, ho cucinato del pollo, io ne mangerei solo un petto, lei tre. In sostanza, lei mangia molto più di me e io non sono disposta a usare cibi meno calorici. Non userò, ad esempio, il latte scremato al posto della panna». E qui arriva il motivo della discussione: «Lei è in sovrappeso e continua a lamentarsi del fatto che non ha senso che io sia molto più magra. Le ho chiesto se stesse scherzando e lei ha confermato di non capire perché stia prendendo peso. Le ho detto che lei mangia molto più di me, quindi è ovvio che sia più grossa. Questo ha scatenato una discussione su come la sto facendo sentire in imbarazzo e che non sono una buona ospite. Mio figlio vuole che io mi scusi, ma trovo che sia ridicolo e che sia una questione di buon senso».

Fermo restando che le discussioni sull'aspetto fisico, il peso e le misure siano argomenti che possono avere un forte impatto sull'autostima, gli utenti di Reddit si sono schierati in gran parte al fianco della donna. «Sono una ragazza che ha perso molto peso in passato, la mia esperienza è che la verità fa male e lei si scaglia contro di te per averla detta. Una cosa è sapere internamente come ti stai sabotando, ma quando qualcuno lo riconosce davvero, è molto difficile da accettare», scrive un utente. E se su questo punto la maggioranza sembra essere d'accordo, ci sono altri che le suggeriscono che - piuttosto che scusarsi - potrebbe provare a cucinare cibo più adatto alle esigenze di una persona che vuole tenere sotto controllo il peso.



© Riproduzione riservata

