Attualita

Hilary Swank incinta per la prima volta a 48 anni: è in attesa di due gemelli

L'attrice di Hollywood, vincitrice di due premi Oscar, è sposata con l'imprenditore Philip Schneider dal 2018

Redazione

Hilary Swank è incinta e diventerà mamma per la prima volta a 48 anni: non di uno, ma di due bebè. La diva lo ha annunciato in anteprima durante la trasmissione televisiva “Good Morning America”, dove era ospite dichiarando entusiasta: “Sarò una mamma, e non solo di uno, ma di due. Avrò dei gemelli. Davvero non posso crederci, è così bello poterne parlare e condividerlo, sono felicissima…”. L’attrice ha poi comunicato la bella notizia anche su Instagram con un post in stile cinematografico, nel quale mostra il pancino e scrive: “Coming soon. Double feature”, come si fa per annunciare un nuovo film in arrivo.

Immediati e tantissimi i commenti e le congratulazioni all’annuncio, da Kate Hudson che ha scritto: “Cosa, cosa, cosa… Congratulazioni amica mia”, a Sharon Stone: “Sono così felice per te”, e poi Debra Messing, Emmy Rossum e tante altre star. Ospite in studio a “Good Morning America”, uno tra gli show più seguiti dagli americani, la Swank ha dato l’annuncio emozionata, dopo che la conduttrice Robin Roberts le ha chiesto come stesse e se avesse qualcosa di significativo da raccontare.



