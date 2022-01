Hanno deciso di non vaccinarsi contro il covid: a Palermo sospesi una ventina di poliziotti

Hanno deciso di non vaccinarsi contro il covid: a Palermo sospesi una ventina di poliziotti

E proprio il vaccino viene considerato dal questore Laricchia "l'alleato in più nella lotta contro il coronavirus"

A Palermo una ventina di poliziotti sospesi perché hanno deciso di non vaccinarsi contro il Covid 19. Ne ha parlato il questore del capoluogo siciliano, Leopoldo Laricchia, a margine del trasferimento all'Ars delle 54 statue di cani realizzate da Velasco Vitali e che raffigurano simbolicamente la lotta alla mafia. "A Palermo lavorano 3.500 poliziotti - ha detto il questore - i sospesi al momento sono due decine ma conto che queste sospensioni rientrino, perché vedo che molti stanno cambiando idea". E proprio il vaccino viene considerato dal questore "l'alleato in più nella lotta contro il coronavirus": "C'è ovviamente preoccupazione e bisogna continuare a prestare molta attenzione ma la situazione è molto cambiata rispetto al 2020. Noi abbiamo vaccinato la quasi totalità del nostro personale, anche in ottemperanza all'obbligo che vige. Adesso mi auguro che anche quella sacca di persone che hanno delle remore capiscono l'importanza di vaccinare veramente tutti, compresi i bambini, perché è l'unica arma che abbiamo".



