Cronaca

Ha ucciso i suoi genitori, svolta nel duplice omicidio di Bolzano: il figlio ha confessato

Benno Neumair ha ammesso le sue responsabilità, secondo i verbali dell'interrogatorio

Redazione

08 Marzo 2021 17:29

Benno Neumair ha confessato di aver ucciso i suoi genitori, Laura Perselli e Peter Neumair. Lo ha comunicato la Procura di Bolzano desecretando i verbali dei due interrogatori in cui l'indagato, insieme ai suoi difensori, ha ammesso le proprie responsabilità. La Procura ha presentato la richiesta di incidente probatorio in merito alla capacità di intendere e volere dell'indagato, che si trova ora in carcere a Bolzano.

Coppia scomparsa il 4 gennaio - Benno, 30 anni, è figlio di Peter Neumair e Laura Perselli, la coppia di coniugi scomparsa il 4 gennaio. I magistrati hanno anche "desecretato i verbali dei due interrogatori nel corso dei quali l'indagato, alla presenza dei difensori, ha ammesso le sue responsabilità".Confessione dopo ritrovamento della madre La confessione di Benno Neumair è avvenuta un mese fa, subito dopo il ritrovamento del cadavere della madre. Lo ha rivelato l'avvocato del 30enne, Flavio Moccia. "La confessione - ha detto - è avvenuta dopo un forte ed intenso crollo psicologico". La notizia comunque non è mai trapelata perché la procura aveva segretato l'interrogatorio. Moccia ha annunciato che ora ci sarà un incidente probatorio per stabilire la capacità di intendere e volere di Benno.

Continuano le ricerche di Peter Neumair - Nel comunicato si spiega che "in attesa delle determinazioni del giudice per le indagini preliminari e dei primi esiti dell'incidente probatorio in corso, si comunica che le ricerche volte al ritrovamento del corpo di Peter Neumair proseguiranno ulteriormente".



