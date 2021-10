Cronaca 897

Ha rischiato di soffocare per un lecca lecca, bimba salvata da un carabiniere

E' successo a Sciacca dove si è temuto per una bambina di 5 anni

Redazione

23 Ottobre 2021 14:46

Tragedia sfiorata lo scorso giovedì pomeriggio presso il parcheggio dell’ospedale di Sciacca. Una bambina di 5 anni, che si trovava in compagnia della madre, stava gustando un lecca lecca quando lo ha ingerito ma si è incastrato nella gola, rischiando di soffocare. La donna, una 32enne di Sciacca, ha chiesto aiuto urlando e un carabiniere, libero dal servizio, ha visto che la piccola era in preda ad una crisi respiratoria. Il militare si è accorto che la bambina presentava sintomi di asfissia e così intuendo che potesse avere ingerito qualcosa che le ostruiva le vie respiratorie, l'ha presa in braccio e le ha praticato la manovra “Heimlich" grazie alla quale la piccola è riuscita ad espellere un lecca lecca che le si era incastrato in gola. La bambina ha cominciato a rianimarsi riacquistando le funzioni vitali. La piccola adesso sta bene.(Gds)



