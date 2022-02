Cronaca 233

Guerra in Ucraina, Musumeci: "Sicilia pronta a ospitare i profughi. Distribuiremo farmaci e beni di prima necessità"

La Regione mette in moto la macchina degli aiuti che saranno coordinati con le prefetture

Redazione

28 Febbraio 2022 13:18



«La Sicilia, culla di accoglienza e integrazione, con la generosità di sempre, è pronta a ospitare i profughi ucraini costretti a lasciare ogni cosa per fuggire dal conflitto in corso ai confini dell’Europa. Coopereremo con le nove prefetture dell’Isola per fornire collaborazione e coordinare gli aspetti logistici, assieme alla Protezione civile regionale, per la distribuzione di farmaci e di ogni genere di prima necessità e perché i profughi possano avere tutta l’assistenza di cui necessitano. Con l’auspicio che, al più presto, quanto sta accadendo in Ucraina abbia soluzione positiva e pacifica».Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.





