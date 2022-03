Guerra in Ucraina, consiglio comunale a San Cataldo: il gettone di presenza sarà devoluto alle famiglie in difficoltà

Guerra in Ucraina, consiglio comunale a San Cataldo: il gettone di presenza sarà devoluto alle famiglie in difficoltà

Il consiglio comunale si riunirà in seduta straordinaria e urgente domani, giovedì 3 marzo, alle 17

Redazione

“Si terrà domani, giovedì 3 marzo, alle ore 17, il consiglio comunale straordinario e urgente nel merito della grave escalation verificatasi negli ultimi giorni e soprattutto nelle ultime ore in Ucraina. Nel merito, ci teniamo molto a ringraziare il presidente del Consiglio, i capigruppo consiliari e tutti i consiglieri per aver accettato la nostra proposta e aver condiviso la decisione di devolvere tutto il gettone di presenza, un piccolo e simbolico atto concreto di vicinanza e sostegno alle famiglie che stanno vivendo questo tragico momento storico anche attraverso la donazione ad Associazioni impegnate in questa emergenza umanitaria”. A darne notizia sono il sindaco di San Cataldo Gioacchino Comparato e l’Assessore Marianna Guttilla.



