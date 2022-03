Attualita 84

Guerra in Ucraina, a Gela il Comune e la chiesa Madre illuminati con i colori della bandiera

L’iniziativa si terrà domani, mercoledì delle Ceneri, in occasione della giornata di digiuno per la pace

Redazione

01 Marzo 2022

L' Amministrazione Comunale di Gela sposa e fa sua l'iniziativa promossa dal Lions Club Gela Ambiente Territorio Cultura e domani sera, dalle 17.30 alle 21, illuminerà Palazzo di Città con i colori della bandiera dell’Ucraina per dire no alla guerra ed esprimere solidarietà al popolo ucraino. Anche la facciata della Chiesa Madre brillerà degli stessi colori. L’iniziativa si terrà domani, mercoledì delle Ceneri, in occasione della giornata di digiuno per la pace, l’iniziativa lanciata da Papa Francesco per invitare tutti ad un momento di preghiera e di condivisione. Il Sindaco Lucio Greco e gli amministratori saranno al Comune per unirsi al coro di chi, da giorni, vuole e chiede che cessino immediatamente tutte le ostilità.



© Riproduzione riservata

