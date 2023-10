Cronaca 328

Guerra in Medio Oriente, l'attacco di Hamas provoca 300 morti. La risposta di Israele fa 256 vittime

Nella Striscia di Gaza sono almeno 256 le persone uccise, tra cui 20 bambini e 1.650 quelle ferite negli attacchi aerei di rappresaglia

Redazione

08 Ottobre 2023 10:04 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/guerra-in-medio-oriente-lattacco-di-hamas-provoca-300-morti-la-risposta-di-israele-fa-256-vittime Copia Link Condividi Notizia

In seguito agli attacchi a sorpresa di Hamas, il bilancio delle vittime in Israele è salito ad almeno 300: lo ha dichiarato un funzionario israeliano alla Cnn. Secondo i media israeliani, oltre 1.500 persone sono rimaste ferite. I combattimenti sono proseguiti per tutto il giorno e una nuova serie di attacchi missilistici ha colpito Tel Aviv e altre aree nella serata di sabato. Nella Striscia di Gaza sono almeno 256 le persone uccise, tra cui 20 bambini e 1.650 quelle ferite negli attacchi aerei di rappresaglia israeliani in risposta all'attacco missilistico di Hamas.

A 24 ore dall’inizio dell’offensiva di Hamas su Israele, l’Israel Defense Forces (IDF), meglio noto come Tzahal, è stato costretto a distogliere parte delle proprie forze dal fronte della Striscia di Gaza inviandole verso sud. Come infatti si temeva ieri, le forze di Hamas presenti in Libano e il suo alleato, lo sciita Hezbollah, hanno deciso di partecipare, seppure ancora in modo limitato, al conflitto in corso. Si teme quindi un allargamento degli scontri con Israele che è ormai impegnato in quella che si può considerare una vera e propria guerra.

Sul fronte nord invece proseguono i raid aerei sulla Striscia di Gaza. Nei raid della notte è stata distrutta la casa di Ghazi Hamed, uno dei capi di Hamas a Rafah. Nonostante siano passate passate più di 24 ore dall’attacco subito da Israele, proseguono gli scontri nella zona intorno alla Striscia palestinese e le forze israeliane non hanno ancora ripreso il pieno controllo dell’area e in particolare delle città di Sderot, Zikim e Sufa.



In seguito agli attacchi a sorpresa di Hamas, il bilancio delle vittime in Israele è salito ad almeno 300: lo ha dichiarato un funzionario israeliano alla Cnn. Secondo i media israeliani, oltre 1.500 persone sono rimaste ferite. I combattimenti sono proseguiti per tutto il giorno e una nuova serie di attacchi missilistici ha colpito Tel Aviv e altre aree nella serata di sabato. Nella Striscia di Gaza sono almeno 256 le persone uccise, tra cui 20 bambini e 1.650 quelle ferite negli attacchi aerei di rappresaglia israeliani in risposta all'attacco missilistico di Hamas. A 24 ore dall'inizio dell'offensiva di Hamas su Israele, l'Israel Defense Forces (IDF), meglio noto come Tzahal, è stato costretto a distogliere parte delle proprie forze dal fronte della Striscia di Gaza inviandole verso sud. Come infatti si temeva ieri, le forze di Hamas presenti in Libano e il suo alleato, lo sciita Hezbollah, hanno deciso di partecipare, seppure ancora in modo limitato, al conflitto in corso. Si teme quindi un allargamento degli scontri con Israele che è ormai impegnato in quella che si può considerare una vera e propria guerra. Sul fronte nord invece proseguono i raid aerei sulla Striscia di Gaza. Nei raid della notte è stata distrutta la casa di Ghazi Hamed, uno dei capi di Hamas a Rafah. Nonostante siano passate passate più di 24 ore dall'attacco subito da Israele, proseguono gli scontri nella zona intorno alla Striscia palestinese e le forze israeliane non hanno ancora ripreso il pieno controllo dell'area e in particolare delle città di Sderot, Zikim e Sufa.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare